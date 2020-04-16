Как спасают от COVID-19 в Украине, прямо с палаты программе «Вікна-новини» рассказал киевлянин Виктор Фантаев. Парень согласился на экспериментальное лечение препаратами от малярии и говорит, что ему уже намного лучше. Сколько стоит такая терапия и в каких условиях приходится лечиться, расспросила Анастасия Ечкалова.

Спустя пять дней лечения в киевской больнице Виктору стало значительно лучше. Мужчина признается, что согласился на экспериментальный метод лечения, ведь вакцины от коронавируса нет, а выздороветь хочется как можно скорее.

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Его болезнь началась с легких симптомов, и лишь на пятый день сильного кашля и высокой температуры подтвердили коронавирус.

«Как только я приехал, мне сделали экспресс-тест, который был отрицательный. Поэтому сделали мазок на ПЦР (полимеразная цепная реакция). Через день пришел доктор и сообщил, что у меня таки подтвердился диагноз», — делится Виктор.

Сейчас его лечат экспериментальным методом. Никто к этому никого не принуждает. Если ты хочешь и готов лечиться таким способом, то подписываешь соответствующие бумаги о соглашении.

«Многие начали говорить, что меня заставили. Нет. Я сам захотел и дал согласие. Для чего нужно подписывать бумаги? Препарат, которым меня лечат, имеет ряд побочных реакций, вплоть до потери периферического зрения. Он используется для лечения от малярии. Но в моем случае он работает. Самочувствие за два дня улучшилось значительно», — признается пациент.

Сейчас Виктор ведет свой блог, так называемый дневник, в котором рассказывает о современной украинской медицине и условиях жизни в больницах. Более того, мужчина делает огромный акцент на распространенных мифах и развеивает их: «Доктора действительно замечательные! Все обвинения, мол, вымогают деньги или угрожают выгнать, — это неправда. За все время на лекарства я потратил не более тысячи гривен. Анализы, рентген — бесплатно. Мое состояние контролируется постоянно».

Также пациент признался, что боялся не столько заболеть, сколько самого лечения в Украине. Однако теперь он изменил свое мнение.

«Я не ожидал, что будет такое хорошее отношение со стороны медперсонала. Низкий поклон им. Они работают на износ. Люди работают за мизерную зарплату, но при этом честно и самоотверженно», — заключил киевлянин.



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