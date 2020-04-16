Сегодня закончилась вторая неделя нового психологического реалити «Супермама». Интеллектуалка, карьеристка, домохозяйка и ленивая мама оценили методы воспитания друг друга. Но все же после бурного финала звание Супермамы получила ленивая мама Женя. О том, почему она согласилась на участие в подобном проекте и как изменилась жизнь Жени и ее семьи после победы, читайте в материале.

Почему вы решили принять участие в этом проекте?

Мне было интересно, как снимаются такие проекты. Я хотела узнать, что происходит за кадром. А еще посмотреть, как живут другие люди. И мне было приятно осознать, что у меня супермуж и без него не было бы меня, такой, какая есть. Я благодарна ему за все: за прекрасных детей и за то, что он рядом и поддерживает меня с моим сложным характером.

Что бы вы хотели изменить во время проекта? Может, ситуацию какую?

Я бы не хотела ничего менять. Я принимаю людей такими, какие они есть, и сама не пытаюсь казаться тем, кем не являюсь. Каждая ситуация для чего-то нужна. Искренность ‒ это самое важное в общении. Хотя нет. У меня дома девки нашли не весь арсенал и плохо убрали на кухне (смеется. ‒ Прим. ред.).

Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева?

Да. Я очень благодарна Дмитрию Карпачеву за те советы, которые он дал мне на финальной встрече. Мы стали одинаково относиться к детям. Дочь была крохой, и мы ее больше жалели и больше позволяли. Но сейчас она растет, и наши требования к детям становятся одинаковыми. Например, по поводу уборки или когда они между собой ссорятся. Также мы стали больше внимания уделять сыну. Когда прихожу домой с работы, я всегда нахожу время, чтобы пообнимать своих детей.

Как чувствуете себя в роли Супермамы?

Я считаю, что каждая мама для своего ребенка супер. Я знаю, что я — неидеальная. Мы все такие. Важно помнить об этом и быть счастливыми, тогда будут счастливы и дети.

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