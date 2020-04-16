Супермама Женя побрилась налысо, чтобы поддержать дочь

Победительница 8 выпуска психологического проекта «Супермама» — ленивая мама Женя — побрила себя налысо, чтобы поддержать свою трехлетнюю дочь. Детали в материале.

В доме супермамы произошел неприятный инцидент — семью заразили педикулезом. Чтобы избавиться от этой напасти, было принято кардинальное решение — сбрить детям волосы.

«Мы этим поступком решили убить несколько зайцев. Во первых, конечно, самих зверей. Я спросила в сториз у своих подписчиков, как они боролись с этой напастью. Кто-то писал, что это вопрос одного пшика, а кто-то, что три месяца не может вывести, так как у одного выводишь — у другого находят. А у нас целых трое, и еще няня, у которой тоже есть ребенок, и это могло быть бесконечным чесанием. Во-вторых, у Эмушки тонкие волосы, которые сильно путаются. Мы не стригли их с рождения, было жалко кудряшки на концах срезать. И в-третьих, сейчас карантин и мы сидим дома и никуда не ходим. К тому же, бытует мнение, что после такой стрижки волосы будут толще и крепче. Так вот, когда это сделать, как не сейчас — в три года, во время карантина?!» — поделилась мыслями супермама Женя.

По словам Жени, первым постригли ее сына. После сомнений все же постригли и маленькую дочь. А после этого, чтобы поддержать малышку в такой сложной ситуации, супермама решила тоже постричь себя налысо.

«Эма бегала и кричала “Хочу, как Миша”. Конечно же, мы поговорили с ней. И спросили, понимает ли она, что будет практически лысой. Эма сказала “Да” и побежала в ванную, чтобы ее постригли. Я подумала, что завтра у нее может возникнуть вопрос, почему она девочка, но лысая, и тоже решила остричь волосы. Я хотела поддержать ее, ведь мы — команда. А еще — лысая семья».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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