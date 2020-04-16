Сегодня, 16 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 8 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание побывали в гостях друг у друга и поставили оценки по трем критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Свое мнение также выразил эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Но кто из мам покинул сражение победителем, а кому досталась горечь проигрыша? Узнайте в материале.

В первый день участницы отправились в гости к маме-интеллектуалке Ирен. Жизнь ее детей полностью расписана практически по часам. Ирен считает, что только так можно воспитать успешного ребенка. Однако такая строгость пришлась по вкусу не всем мамам. Они осудили Ирен за чрезмерную требовательность.

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Не меньше вопросов вызвали и методы воспитания карьеристки Кати. Участницы выяснили, что ее старшая дочь не живет с мамой, а уходом и воспитанием младшей ‒ двухмесячной малышки ‒ полностью занимаются две няни, которые работают вахтовым методом. Однако саму Катю такая ситуация не тревожит. Она считает себя хорошей мамой.

А вот придя в гости к домохозяйке Оле, участницы были шокированы тем, что она чувствует себя несчастной. Мамам показалось, что их конкурентка очень устала от однообразной жизни и полностью погрязла в домашних заботах.

Но больше всего участницы удивились, когда пришли в гости к ленивой маме Жене. Их неприятно удивил беспорядок в квартире и интимные игрушки, которые находятся в свободном доступе и совсем не прячутся от детей.

На финальной встрече мамы-конкурентки узнали, сколько баллов поставили друг другу. Они выслушали комментарии эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева. Также Дмитрий отдал свои бонусные баллы одной из мам.

По результатам голосования и благодаря баллам от Дмитрия Карпачева звание Супермамы на этой неделе получила ленивая мама Женя.

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