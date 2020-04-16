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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 8 выпуск проекта от 16.04.2020

16.04.2020

Сегодня, 16 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В этом выпуске участницы оценят ленивую маму Женю, которая сама признается в том, что не убирает и не готовит для своих детей. Как оценят ее конкурентки и что скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

На четвертый день участницы отправились оценивать быт ленивой мамы Жени, которая не парится по поводу чистоты в доме, а все свое свободное время проводит с детьми и мужем.  

В 8 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему участницы не застали дома ленивую маму Женю, когда пришли к ней в гости?
  • Что довело до ужаса конкуренток в квартире мамы-программиста?
  • Какие вещи интимного характера участницы нашли в спальне Жени?
  • Кто получит звание Супермамы?

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 8 выпуск проекта от 16.04.2020

Супермама 8 выпуск: что участницы наудйт в квартире ленивой мамы жени и кто станет супермамой?

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