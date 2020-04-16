Ольга Мартыновская: французы помешаны на «безотходной кухне»

Ни один сезон «МастерШеф» не обходится без испытания «безотходной кухней». Так и во втором сезоне кулинарного шоу с участием настоящих шеф-поваров вместе с участниками на битве черных свой профессионализм продемонстрировала Ольга Мартыновская. В эксклюзивном комментарии для сайта STB.UA судья рассказала, почему французы помешаны на «безотходной кухне» и еще много интересного о современном кулинарном тренде.

Почему французы помешаны на «безотходной кухне» и что их побудило к созданию этого тренда?

Французы, действительно, помешаны на «безотходной кухне». Уже не первый год существует этот тренд, который был задан именно шефами и владельцами ресторанов. Что побудило? Каждый раз, когда ты покупаешь, например брокколи, и платишь примерно 5 евро за килограмм, то ты оплачиваешь все: от вкусной зеленой макушки до огромной тяжелой ножки. Когда ты покупаешь курицу, то платишь и за голову, лапы и внутренности. Если разобрать каждый продукт, то всем становится понятно, что очень дорого нерационально использовать не все, за что мы платим. Поэтому повара не просто так начали использовать для приготовления блюд почки, сердечки и куриные лапы. Они делали из этого тренд, подавали на красивой тарелке с интересным гарниром и специями. Со временем вся эта история начала освещаться на телевидении, в журналах, книгах, и люди, конечно же, захотели последовать этому тренду. Поэтому французы, которые являются экосексуальными, пытаются и в домашних условиях соблюдать «безотходную кухню». Например, когда ты готовишь на небольшую семью, то рационально покупаешь продукты, уменьшаешь количество (например, не целую тушку, а половину). Конечно, данного тренда придерживаются не все, но пытаются. Например, запекают морковь в кожуре, цедру и кожуру также всячески используют в пюре, крем-супах.

Оля, как думаете, а в чем заключается особенность «безотходной кухни»?

Я думаю, что основной особенностью являются цифры. Когда мы даем реальную статистику и факты, в цифрах перечисляем то, сколько мы, например, потеряли на кожуре картофеля в течение года в тоннах – это имеет сильное влияние на людей, на развитие этого тренда. И я считаю, что это прекрасно! Это действительно здорово, что мы становимся сознательными и используем все рационально, с душой и любовью, конечно же.

Имеет ли место «безотходная кухня» в вашей повседневной жизни, за пределами ресторана? Как это проявляется?

Дома я всегда стараюсь все максимально использовать. Мне как-то всегда жалко выбрасывать еду. Я стараюсь готовить так, чтобы ничего не пропадало в холодильнике, хотя я и обожаю ходить по базарам и покупать много продуктов. Я считаю, что лучше ходить в магазин чаще, чем забить холодильник – и все впоследствии пропадет в нем. Как это проявляется? Смотрите, я всегда когда чищу овощи, то никогда не делаю это над мусорным ведром. Сначала я чищу все в миску. Это дает мне возможность отобрать из этих отходов то, что я смогу еще потом использовать. Затем я кладу отобранное в контейнер и впоследствии могу сварить какой-то бульон, крем-супчик из обрезков ножек брокколи, спаржи, кожуры моркови, топинамбура. Просто когда ты готовишь одну порцию, то обрезков остается мало, а когда ты собираешь их в контейнер, то за несколько дней там могут собраться продукты и появиться идея, что можно приготовить.

Возможно, есть какие-то лайфхаки для «домашнего» пользования?

Чистить овощи и фрукты не над помойкой, а над миской.

Иметь специальный контейнер.

Для мясных и рыбных отходов иметь отдельный контейнер, который можно хранить в морозилке.

Честно говоря, я очень часто называю себя «мадам-судочек», потому что у меня всегда все расфасовано по контейнерам в холодильнике, морозильнике. Это также дает возможность рационально и экономно относиться к продуктам. Еще одним плюсом является привлекательный вид. Тебе чаще хочется доставать тот или иной контейнер и готовить что-то вкусненькое. И напоследок хотела бы призвать всех с уважением относиться к природе. Она так старается, дает столько солнышка, воды, энергии своей. Сколько людей старается и вкладывает свой труд для того, чтобы вырастить любой продукт. Нам нужно использовать каждый из них с максимальной пользой. Не стоит позволять себе неразумно выбрасывать, давать портиться такому количеству продуктов. К каждой клеточке, к каждому сантиметру квадратному давайте относиться с любовью и большой благодарностью Вселенной, которая нам это все дала.

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