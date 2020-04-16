В 2020 году Чистый четверг приходится на 16 апреля. Этот день не является религиозным праздником, но связан он с Пасхой и в жизни православных христиан имеет большое значение. Мы расскажем вам, какие обряды следует провести, чтобы сохранить и привлечь благополучие и здоровье в вашу семью!

История праздника

Наверняка вы уже знаете, что именно этот день Страстной недели отвечает за очищение не только дома и тела, но и души. Много веков наши предки, дождавшись Чистого четверга, не только наводили порядок во дворе и жилище, но и совершали специальные обряды, которые укрепляли здоровье, защищали семью и хозяйство от воздействия злых сил.

Что нужно делать в Чистый четверг

Как известно, начинать день принято с купания до восхода солнца, но этот процесс также славится дополнительными действиями. Каждый член семьи, искупавшись, состригал немного волос, чтобы они росли здоровыми и красивыми.

Умываться же, по народным поверьям, следует из серебра, для этого вы можете бросить серебряную монетку в емкость с водой или умыться с серебряной ложки. Такие простые обряды на Чистый четверг укрепляют здоровье и красоту.

Обряды на Чистый четверг

Очистить энергетику дома поможет свеча, принесенная с церковной службы. В Великий четверг она обладает еще большей силой.

Для того чтобы в доме был достаток, в Чистый четверг стоит трижды пересчитать все деньги (утром, в обед и вечером).

Особой силой в этот день обладает и соль, которая называется четверговой. Каждый член семьи после купания должен бросить горсть соли в горшок, так она становится оберегом дома на будущий год. Для того чтобы увеличить ее силу, она перепекалась в печи и освящалась в церкви. Такую соль можно применять для очищения помещения: горсть соли пересыпать в чашку, поставив в нее свечу, и обойти дом, читая молитву.

Издавна считается, что уборка в Великий четверг поможет найти давно затерявшиеся вещи, более того, убираясь, можно привлечь суженого! Для этого во время уборки оставляйте немного места в каждой комнате для вещей будущей второй половинки, а также купите тапочки и поставьте их носками в сторону дома.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ