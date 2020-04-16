Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как участницы проекта «Холостяк»-10 пытались освоить тайский танец

16.04.2020

Уже завтра на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс Михайлюк и девушки вернутся в Киев, попрощавшись с Таиландом. Однако напоследок соперницы попробуют провести очередной ритуал, но на этот раз в виде танца. Как дались девушкам «очень сложные» танцевальные движения? Кто остался недовольным, а кто всецело погрузился в тайскую культуру? Смотрите эксклюзивное видео, которое не вошло в эфир. 

Таиланд подарил массу положительных эмоций, и чтобы отблагодарить эту знойную экзотическую страну, участницы принялись изучать традиционный танец. Прощаться решили красиво и к Церемонии роз освоить базовые движения. 

Больше по теме: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска

«Похоже на петуха в брачный период», — описала Вика.   

«Надеюсь, Макс будет давать розы не за танец», — отметила Даша.  

Video: Как участницы проекта «Холостяк»-10 пытались освоить тайский танец

Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостяк 10 сезон, которое не вошло в эфир.  Как участницы реалити Холостяк учились танцевать тайский танец - видео

.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить