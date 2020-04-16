Как участницы проекта «Холостяк»-10 пытались освоить тайский танец
16.04.2020
Уже завтра на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс Михайлюк и девушки вернутся в Киев, попрощавшись с Таиландом. Однако напоследок соперницы попробуют провести очередной ритуал, но на этот раз в виде танца. Как дались девушкам «очень сложные» танцевальные движения? Кто остался недовольным, а кто всецело погрузился в тайскую культуру? Смотрите эксклюзивное видео, которое не вошло в эфир.
Таиланд подарил массу положительных эмоций, и чтобы отблагодарить эту знойную экзотическую страну, участницы принялись изучать традиционный танец. Прощаться решили красиво и к Церемонии роз освоить базовые движения.