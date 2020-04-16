Уже завтра на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс Михайлюк и девушки вернутся в Киев, попрощавшись с Таиландом. Однако напоследок соперницы попробуют провести очередной ритуал, но на этот раз в виде танца. Как дались девушкам «очень сложные» танцевальные движения? Кто остался недовольным, а кто всецело погрузился в тайскую культуру? Смотрите эксклюзивное видео, которое не вошло в эфир.

Таиланд подарил массу положительных эмоций, и чтобы отблагодарить эту знойную экзотическую страну, участницы принялись изучать традиционный танец. Прощаться решили красиво и к Церемонии роз освоить базовые движения.

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«Похоже на петуха в брачный период», — описала Вика. «Надеюсь, Макс будет давать розы не за танец», — отметила Даша.

Video: Как участницы проекта «Холостяк»-10 пытались освоить тайский танец Смотрите эксклюзивное видео с 6 выпуска проекта Холостяк 10 сезон, которое не вошло в эфир. Как участницы реалити Холостяк учились танцевать тайский танец - видео

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