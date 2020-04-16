Как избежать увольнения из-за карантина?

Из-за карантина в Украине происходят массовые увольнения. Предприятия, работа которых сейчас под запретом, вынуждены закрываться или сокращать производство. Поэтому количество зарегистрированных безработных выросло в 10 раз по сравнению с докарантинным периодом. Всего на бирже труда почти полмиллиона граждан — это только те, кто работал официально. Увольняют людей по разным причинам, иногда даже без объяснений. Правительство же до сих пор разрабатывает порядок финансирования по временной безработице.

В редакцию программы «Вікна-новини» часто поступают истории о том, как людей массово увольняют с их рабочий мест. Причем зачастую абсолютно без объяснений. Так, Сергей потерял работу из-за заболевания на обычное ОРВИ. В итоге руководство приняло решение уволить сотрудника.

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Адвокат Дмитрий Яценко утверждает, что тех, кого увольняют без объяснения, имеют право оспаривать такие решения в суде: «Вполне возможно, что решение суда будет через полгода. Однако за это время истцу будет компенсирована его средняя заработная плата за время вынужденного прогула».

Программе «Вікна-новини» удалось связаться еще с одним увольняемым сотрудником. Елена работала менеджером в коммерческом отделе частного предприятия. Девушка пожаловалась, что ее незаконно увольняют. Когда начался карантин, работала удаленно. Но неделю назад позвонило руководство и сообщило, что вынуждено с ней попрощаться. Но стоило журналистам программы «Вікна-новини» связаться с коммерческим директором предприятия, как тот сообщил, что увольнять ее не будет.

В Министерстве юстиции объясняют, что карантин не дает работодателям никакого основания для увольнения. Разорвать трудовые отношения можно лишь согласно закону. Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец отмечает, что лишь при ликвидации или реорганизации предприятия есть юридические основания для увольнения сотрудника. То есть когда переформатируется работа, а работодатель не может предоставить прежние условия работнику, на которые он соглашался.

Полный перечень законный оснований для увольнения предусмотрен ст. 40 Кодекса законов о труде Украины, с которым каждый может ознакомиться.



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