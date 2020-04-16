Гороскоп на 17 апреля подскажет всем знакам зодиака, на что сделать упор. Где сконцентрировать больше внимания, а также как научиться правильно распоряжаться своим временем. Подробнее узнайте в гороскопе на 17 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Попробуйте справиться с делами сегодня самостоятельно. Не обращайтесь за помощью или рекомендацией к коллегам, ведь вы можете намного лучше проявить свои силы.

Телец

Сегодня Тельцам придется резко изменить планы. Но это никак не повлияет на домашнюю обстановку. Просто появятся новые приятные хлопоты.

Близнецы

Чтобы избежать проблем дома, будьте самокритичны и внимательны к себе. Следите за тем, что говорите.

Рак

Станьте главной поддержкой для второй половинки, сейчас вы нужны ей, как никогда.

Лев

Научитесь выражать свои чувства. Только в лаконичной и вежливой форме. Если чем-то недовольны, постарайтесь объяснить это доступным языком без крика.

Дева

Будьте более внимательны к окружающим людям. На удивление, вы оборвали все связи с верным другом. Но не поздно наверстать упущенное.

Весы

Весам пора перебрать личные вещи. Учитесь избавляться от привычки захламлять личное пространство.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно по максимуму впитать всю информацию. Постарайтесь не упустить ничего, ведь в дальнейшем вам это очень пригодится.

Стрелец

Постарайтесь не впадать в депрессию! Созвонитесь по видеосвязи с друзьями и устройте посиделки.

Козерог

Звезды советуют вам дать волю своим чувствам. Не бойтесь написать сообщение старому другу или второй половине. Оппонент пойдет на контакт.

Водолей

Научитесь принимать все хорошее, что есть в вашей жизни. Вы многого не замечаете. Например, доброту со стороны друзей, внимание и заботу второй половины. Поблагодарите их за все своей доброжелательностью.

Рыбы

Сегодня важно оставаться верным своим принципам, никак иначе! При возникновении важных вопросов лучше все хорошо взвесьте, а потом принимайте решение.