На телеканале СТБ с 20 апреля мы сможем увидеть сериал «Акушерка». В картине сыграли как молодые начинающие актеры, так и уже известные любимчики публики. Кого мы увидим в интригующей картине? Подробнее об актерах сериала «Акушерка» читайте в материале.

Фатима Горбенко

Фатима родилась 25 сентября 1987 года в Одессе. В 2010 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней). Была актрисой Киевского Молодого театра и сыграла в потрясающем украинском сериале «Кріпосна».

Андрей Мостренко

Родился 10 января 1972 года. В 2002 году окончил Николаевский филиал Киевского университета культуры и искусств (курс О. Г. Игнатьева). С 1993 по 2006 год работал в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии. С 2007 года — актер Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Заслуженный артист Украины.

Александр Ефремов

Александр родился 6 февраля 1986 года. В 2007 году окончил Белорусскую государственную Академию искусств (курс Л. А. Монаковой). Артист Минского Театра-студии киноактера.

Ольга Морозова

Ольга родилась 16 июля 1983 года в Воронеже. В 2005 году окончила Воронежскую государственную академию искусств (художественный руководитель — В. А. Надточиев). В 2005-2008 гг. работала в Воронежском ТЮЗе, в 2006-2008 гг. — в Воронежском молодежном театре. С 2008 по 2013 гг. — актриса Киевского Свободного театра.

Сергей Дзялик

Родился 3 августа 1974 года. В 1996 году окончил Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского (мастерская М. И. Тягниенко). Играл на сцене Академического русского драматического театра имени Пушкина (Харьков). Актер Новой сцены.

Николай Боклан

Николай родился 13 октября 1963 года в Киеве. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. C 1988 года работал в Киевском Молодом театре, с 1997 года – актер Киевского государственного академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Заслуженный артист Украины.

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