Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители следят за жизнью Лизы Лапшиной, у которой скрывался супруг.

Ранее в сериале:

Пока Лиза ждет назначенную встречу с Гудилиным, с ней неожиданно связывается полковник УБЭП и говорит, что она должна поехать с ним. Лизу привозят на конспиративную квартиру, и у девушки случается сердечный приступ.

Марта играет в фильме роль раскаявшейся матери. Заметив ее подавленное состояние, Вольский приходит ее утешить и пытается возобновить отношения с ней…

Марта понимает, что она за это время привязалась и к своему ребенку, и к самой Лизе. Получив на руки результаты экспертизы ДНК, она звонит знакомому адвокату. Марта приезжает к Лизе и заявляет, что забирает Ярика, ведь у нее проснулись материнские чувства…

Но как женщины поделят ребенка???

Смотрите в 9 и 10 сериях «У каждого своя ложь» в 20:15 на телеканале СТБ.

Video: «У каждого своя ложь»: что произойдет в 9 и 10 сериях (анонс) Сериал У каждого своя ложь — 9, 10 серии на сайте СТБ уже 15.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала У каждого своя ложь

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