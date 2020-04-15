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Топ-7 любимых завтраков Владимира Ярославского
15.04.2020
Завтрак – очень важен для правильной работы организма. Чтобы день начался вкусно и полезно, судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский поделился своими любимыми завтраками. Топ-7 любимых завтраков от шеф-повара, спикера и бренд-амбассадора Владимира Ярославского читайте в материале.
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Завтрак должен быть правильно сбалансирован, но и не слишком плотным. Переедание может спровоцировать сонливость. Также очень важно, чтобы утренний прием пищи совершался в течение часа после пробуждения. Это нужно для выработки гликогена в печени.
Судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский предлагает топ-7 своих любимых вариантов завтрака:
Жареные яйца с беконом
Омлет с сыром
Овсянка или льняная каша на кокосовом молоке
Сырная запеканка с вареньем или сгущенкой
Круассан с миндалем и апельсиновый сок
Кофе, приготовленный с помощью устройства аэропресса
Мамины, домашние горячие блинчики прямо со сковороды
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