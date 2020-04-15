Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама»: чем заинтересует зрителей 7 выпуск проекта от 15.04.2020

15.04.2020

Сегодня, 15 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В этом выпуске участницы оценят домохозяйку Олю, которая считает себя идеальной мамой. Но так ли это на самом деле? И почему, по мнению ведущего проекта Дмитрия Карпачева, Оля ‒ несчастна? Детальнее читайте в материале. 

супермама

На третий день участницы отправились оценивать быт домохозяйки Оли. Она считает себя идеальной мамой, потому что всю себя посвятила детям и их благополучию. 

В 7 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему участницы решили, что Оля не совсем довольна своей жизнью?
  • Какая ситуация с детьми выбила Олю из колеи и чуть не привела к скандалу?
  • Почему Оля считает, что муж уделяет ей очень мало внимания?
  • Из-за чего Оля принимала антидепрессанты?

Больше по теме: Как не нарушить эмоциональную связь с ребенком: советы Дмитрия Карпачева

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 7 выпуск проекта от 15.04.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить