«Супермама»: чем заинтересует зрителей 7 выпуск проекта от 15.04.2020

Сегодня, 15 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В этом выпуске участницы оценят домохозяйку Олю, которая считает себя идеальной мамой. Но так ли это на самом деле? И почему, по мнению ведущего проекта Дмитрия Карпачева, Оля ‒ несчастна? Детальнее читайте в материале.

На третий день участницы отправились оценивать быт домохозяйки Оли. Она считает себя идеальной мамой, потому что всю себя посвятила детям и их благополучию.

В 7 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницы решили, что Оля не совсем довольна своей жизнью?

Какая ситуация с детьми выбила Олю из колеи и чуть не привела к скандалу?

Почему Оля считает, что муж уделяет ей очень мало внимания?

Из-за чего Оля принимала антидепрессанты?

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