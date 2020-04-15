«Супермама»: чем заинтересует зрителей 7 выпуск проекта от 15.04.2020
15.04.2020
Сегодня, 15 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В этом выпуске участницы оценят домохозяйку Олю, которая считает себя идеальной мамой. Но так ли это на самом деле? И почему, по мнению ведущего проекта Дмитрия Карпачева, Оля ‒ несчастна? Детальнее читайте в материале.
На третий день участницы отправились оценивать быт домохозяйки Оли. Она считает себя идеальной мамой, потому что всю себя посвятила детям и их благополучию.
В 7 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Почему участницы решили, что Оля не совсем довольна своей жизнью?
- Какая ситуация с детьми выбила Олю из колеи и чуть не привела к скандалу?
- Почему Оля считает, что муж уделяет ей очень мало внимания?
- Из-за чего Оля принимала антидепрессанты?
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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 7 выпуск проекта от 15.04.2020
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