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«Супермама» 7 выпуск: Каждый мой день похож на предыдущий ‒ откровенное признание домохозяйки Оли

15.04.2020

Сегодня, 15 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 7 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание продолжают оценивать друг друга. И сегодня участницы отправились в гости к домохозяйке Оле, которая всю себя посвятила воспитанию детей и считает это своей миссией. Но так ли это на самом деле, и почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что Оля ‒ несчастна. 

супермама

На третий день участницы проекта «Супермама» отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию жены баскетболиста Оли. 

Оля ‒ домохозяйка, с юных лет мечтавшая о семье. Она очень любит своих детей и не может без слез говорить об этом. Оля считает, что ее миссия, пока дети маленькие, быть постоянно с ними. Женщина признается, что многим пожертвовала ради семьи. 

супермама

Но так ли все на самом деле? Чтобы проверить это, в гости к Оле приехали мамы-конкурентки. С порога ленивая мама Женя решила проверить, правду ли говорила Оля, когда утверждала, что не кормит детей вредной пищей, а готовит только свежие и полезные продукты. Мама-программист принесла в подарок еду из фаст-фуда. Это немного расстроило Олю, хотя ее дети отдали предпочтение полезной  каше с фруктами. Однако позже, во время ревизии кухни, участницы уличили Олю в нечестности, ведь нашли сухарики и хрустики. 

супермама

Также во время ревизии мамы-конкурентки удивились, когда обнаружили у Оли пресловутый пакет с пакетами. Да не просто с пакетами, а с пакетами, которые сложены треугольниками. Бизнесвумен Катя даже предположила, что это не совсем хорошо и говорит о некой неудовлетворенности в жизни. 

супермама

В спальне участницы нашли у Оли в шкафу много откровенных нарядов, некоторые из их числа она покупала исключительно для фотосессий. Карьеристке Кате показалось, что таким образом она пытается привлечь к себе внимание, ведь, как призналась сама Оля, муж уделяет ей очень мало времени и практически не говорит слова любви. 

супермама

В дальнейшей беседе с участницами Оля разоткровенничалась и призналась, что после рождения детей у нее была жуткая депрессия и она сидела на антидепрессантах.

супермама

«Каждый мой день похож на предыдущий. Проснулись, поели, помыли, погуляли, поспали. И так каждый день. На меня эта ситуация начала очень сильно давить», ‒ призналась Оля. 

супермама

Также Олю мучает чувство вины, и чтобы оправдаться, она уже сейчас пишет письма детям, в которых объясняет, почему иногда ведет себя определенным образом. Этот лайфхак, к слову, очень понравился маме-интеллектуалке Ирен. Она призналась, что тоже хотела бы написать несколько писем своим детям. 

супермама

Но что скажет Дмитрий Карпачев Оле во время личной встречи? Какие выводы она сделает? Узнайте все подробности в 7 выпуске проекта «Супермама». 

Video: «Супермама» 7 выпуск: Каждый мой день похож на предыдущий ‒ откровенное признание домохозяйки Оли

Супермама 7 выпуск: Каждый мой день похож на предыдущий ‒ откровенное признание домохозяйки Оли. Что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачев

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