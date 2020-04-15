«Супермама» 7 выпуск: Каждый мой день похож на предыдущий ‒ откровенное признание домохозяйки Оли

Сегодня, 15 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 7 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание продолжают оценивать друг друга. И сегодня участницы отправились в гости к домохозяйке Оле, которая всю себя посвятила воспитанию детей и считает это своей миссией. Но так ли это на самом деле, и почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что Оля ‒ несчастна.

На третий день участницы проекта «Супермама» отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию жены баскетболиста Оли.

Оля ‒ домохозяйка, с юных лет мечтавшая о семье. Она очень любит своих детей и не может без слез говорить об этом. Оля считает, что ее миссия, пока дети маленькие, быть постоянно с ними. Женщина признается, что многим пожертвовала ради семьи.

Но так ли все на самом деле? Чтобы проверить это, в гости к Оле приехали мамы-конкурентки. С порога ленивая мама Женя решила проверить, правду ли говорила Оля, когда утверждала, что не кормит детей вредной пищей, а готовит только свежие и полезные продукты. Мама-программист принесла в подарок еду из фаст-фуда. Это немного расстроило Олю, хотя ее дети отдали предпочтение полезной каше с фруктами. Однако позже, во время ревизии кухни, участницы уличили Олю в нечестности, ведь нашли сухарики и хрустики.

Также во время ревизии мамы-конкурентки удивились, когда обнаружили у Оли пресловутый пакет с пакетами. Да не просто с пакетами, а с пакетами, которые сложены треугольниками. Бизнесвумен Катя даже предположила, что это не совсем хорошо и говорит о некой неудовлетворенности в жизни.

В спальне участницы нашли у Оли в шкафу много откровенных нарядов, некоторые из их числа она покупала исключительно для фотосессий. Карьеристке Кате показалось, что таким образом она пытается привлечь к себе внимание, ведь, как призналась сама Оля, муж уделяет ей очень мало времени и практически не говорит слова любви.

В дальнейшей беседе с участницами Оля разоткровенничалась и призналась, что после рождения детей у нее была жуткая депрессия и она сидела на антидепрессантах.

«Каждый мой день похож на предыдущий. Проснулись, поели, помыли, погуляли, поспали. И так каждый день. На меня эта ситуация начала очень сильно давить», ‒ призналась Оля.

Также Олю мучает чувство вины, и чтобы оправдаться, она уже сейчас пишет письма детям, в которых объясняет, почему иногда ведет себя определенным образом. Этот лайфхак, к слову, очень понравился маме-интеллектуалке Ирен. Она призналась, что тоже хотела бы написать несколько писем своим детям.

Но что скажет Дмитрий Карпачев Оле во время личной встречи? Какие выводы она сделает? Узнайте все подробности в 7 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 7 выпуск: Каждый мой день похож на предыдущий ‒ откровенное признание домохозяйки Оли Супермама 7 выпуск: Каждый мой день похож на предыдущий ‒ откровенное признание домохозяйки Оли. Что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачев

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