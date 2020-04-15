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Оксана Байрак рассказала о планах после карантина

15.04.2020

На карантине каждый из нас начал заниматься делами, которые долго откладывал в длинный ящик. А вы уже думали о том, чем займетесь первым делом после завершения домашнего режима? Украинский режиссер и королева мелодрам Оксана Байрак рассказала в Instagram о своих планах после завершения карантина. Подробнее читайте в материале.

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Как мы уже знаем, к флешмобу звезд телеканала СТБ #залишайсявдома присоединилась и несравненная королева мелодрам Оксана Байрак. В своих постах в Instagram она призывает подписчиков тщательно следить за своим здоровьем и оставаться дома. Также Оксана Байрак рассказала о своих планах после карантина: 

Вот покинет нас этот незваный китайский гость, по имени Covid-19, позвоню всем подруженциям, позову в близлежащее от дома заведение, просто перебегу через дорогу, в радостном психозе потребую все меню мира! И пока девчонки будут мчать в своих авто или в такси (без масок, перчаток, дезинфекторов), закажу все бургеры мира, наплевав на мою гордость – «кубики» на прессе… А потом, видя счастливые лица моих подруг, под их задорный визг вмиг окажусь на барной стойке, потребую «врубить» любимого Джо Кокера! Пусть весь мир подождет!

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