«Неймовірна правда про зірок» выпуск 4: Крепкий ли брак между Арсеном Мирзояном и Тоней Матвиенко?
Она ‒ дочь народной артистки Украины и уже в детстве выступала вместе с мамой на сцене в США. Он же пел на корпоративах и работал на заводе. Когда стало известно о романе Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, поползли слухи, что Арсен таким образом хочет пробраться в большой шоубиз! Так что это ‒ брак по расчету или большая любовь? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник устроили небольшой тест самой паре, чтобы узнать, хорошо ли звезды знают друг друга!
Кем в детстве мечтал стать Арсен?
Арсен: Космонавтом.
Тоня: Архитектором.
Какая часть вашего тела самая привлекательная для Арсена?
Арсен: Попа.
Тоня: Ножки.
Что Арсен хотел бы в вас изменить?
Арсен: Во-первых, я отправил ее спортзал к тренеру Володе. Кто-то должен быть собакой. Нам нужен тренер, который будет стоять и говорить: «Тоня, не сачкуй!».
Тоня: Чтобы я, пожалуй, похудела.
Как Тоня называет вас дома?
Тоня: Бусичка, солнышко, котик.
Арсен: Бывает, Буся, это когда она в хорошем настроении; а когда в нехорошем, тогда Арсен.
Что Арсен любит на завтрак?
Арсен: Яичница. Не надо долго жевать.
Тоня: Яичница.
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Какое любимое блюдо Тони?
Арсен: Борщ.
Тоня: Что? Том-ям? Блюдо дома или в ресторане? Дома борщ.
Какую песню Тони Матвиенко вы больше всего любите?
Арсен: Значит, смотрите: «Дитячий сміх», «Не двоє», «Не відповідай». Очень хороший автор написал эти песни для Тони, я иногда цитирую этого классика.
Тоня: Возможно, он мне последние три песни написал.
Любимые цветы Тони?
Тоня: Тюльпаны … Я люблю гладиолусы.
Арсен: Она почему-то любит гладиолусы, а я больше люблю весенние цветы. Поэтому мне приходится преодолевать это в себе и покупать гладиолусы. К счастью, они недолго в продаже.
Арсен поет в душе?
Арсен: Я пою не только в душе, я пою везде. Мне Тоня говорит всегда: «Все, хватит!».
Тоня: Он всегда мугукает что-то … Раздражает! Потому что это не только в душе, это везде!
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Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?
Тоня: В шоу «Голос країни». Как конкуренты. А нет, это мы там только увиделись, а познакомились мы у меня дома.
Арсен: Это вы сейчас о Тоне? Во-первых, это проект «Голос країни», первая наша встреча состоялась в студии. Она просто зашла и не поздоровалась. Я думаю: вот хамло!
Как Тоня познакомила вас с мамой – Ниной Матвиенко?
Тоня: Я его представила, что вот, мама, это Арсен. Он также на «Голосе» поет. Ну, вот и все. Она говорит: «Мне с ним не жить. Главное, чтобы тебе нравился».
Арсен: У меня было, как в тумане, потому что это Нина Матвиенко, и я такой «Можно, я помолчу?».
Когда день рождения у Ульяны, дочери Тони от первого брака?
Тоня: 6-го ноября.
Арсен: 6-го ноября.
Какую вашу песню Тоня любит больше всего?
Тоня: «Королева».
Арсен: «Королева».
Когда вы поженились с Тоней?
Тоня: 15 июня.
Арсен: Откуда я знаю? Да ладно, я шучу. Дата приснилась Тоне. Просыпается и говорит: «15 июня».
Кто главный в семье?
Тоня: Ну я. Не, я шучу. Я всегда советуюсь с ним. Ладно, пусть будет он.
Арсен: У нас главная Нина. Если Нине надо в садик, то Нине надо в садик.
Провинциал и киевлянка из семьи знаменитостей. Такой союз возможен, наши герои сегодня это доказали. Они почти идеально знают друг друга, поэтому тест на любовь можно считать пройденным!
Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 4: Крепкий ли брак между Арсеном Мирзояном и Тоней Матвиенко?
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