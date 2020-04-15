«Неймовірна правда про зірок» выпуск 4: Крепкий ли брак между Арсеном Мирзояном и Тоней Матвиенко?

Она ‒ дочь народной артистки Украины и уже в детстве выступала вместе с мамой на сцене в США. Он же пел на корпоративах и работал на заводе. Когда стало известно о романе Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, поползли слухи, что Арсен таким образом хочет пробраться в большой шоубиз! Так что это ‒ брак по расчету или большая любовь? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник устроили небольшой тест самой паре, чтобы узнать, хорошо ли звезды знают друг друга!

Кем в детстве мечтал стать Арсен?

Арсен: Космонавтом.

Тоня: Архитектором.

Какая часть вашего тела самая привлекательная для Арсена?

Арсен: Попа.

Тоня: Ножки.

Что Арсен хотел бы в вас изменить?

Арсен: Во-первых, я отправил ее спортзал к тренеру Володе. Кто-то должен быть собакой. Нам нужен тренер, который будет стоять и говорить: «Тоня, не сачкуй!».

Тоня: Чтобы я, пожалуй, похудела.

Как Тоня называет вас дома?

Тоня: Бусичка, солнышко, котик.

Арсен: Бывает, Буся, это когда она в хорошем настроении; а когда в нехорошем, тогда Арсен.

Что Арсен любит на завтрак?

Арсен: Яичница. Не надо долго жевать.

Тоня: Яичница.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 4: Как выглядит Павел Зибров без усов?

Какое любимое блюдо Тони?

Арсен: Борщ.

Тоня: Что? Том-ям? Блюдо дома или в ресторане? Дома борщ.

Какую песню Тони Матвиенко вы больше всего любите?

Арсен: Значит, смотрите: «Дитячий сміх», «Не двоє», «Не відповідай». Очень хороший автор написал эти песни для Тони, я иногда цитирую этого классика.

Тоня: Возможно, он мне последние три песни написал.

Любимые цветы Тони?

Тоня: Тюльпаны … Я люблю гладиолусы.

Арсен: Она почему-то любит гладиолусы, а я больше люблю весенние цветы. Поэтому мне приходится преодолевать это в себе и покупать гладиолусы. К счастью, они недолго в продаже.

Арсен поет в душе?

Арсен: Я пою не только в душе, я пою везде. Мне Тоня говорит всегда: «Все, хватит!».

Тоня: Он всегда мугукает что-то … Раздражает! Потому что это не только в душе, это везде!

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 3: Какие неожиданные вещи носит в сумке Злата Огневич

Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?

Тоня: В шоу «Голос країни». Как конкуренты. А нет, это мы там только увиделись, а познакомились мы у меня дома.

Арсен: Это вы сейчас о Тоне? Во-первых, это проект «Голос країни», первая наша встреча состоялась в студии. Она просто зашла и не поздоровалась. Я думаю: вот хамло!

Как Тоня познакомила вас с мамой – Ниной Матвиенко?

Тоня: Я его представила, что вот, мама, это Арсен. Он также на «Голосе» поет. Ну, вот и все. Она говорит: «Мне с ним не жить. Главное, чтобы тебе нравился».

Арсен: У меня было, как в тумане, потому что это Нина Матвиенко, и я такой «Можно, я помолчу?».

Когда день рождения у Ульяны, дочери Тони от первого брака?

Тоня: 6-го ноября.

Арсен: 6-го ноября.

Какую вашу песню Тоня любит больше всего?

Тоня: «Королева».

Арсен: «Королева».

Когда вы поженились с Тоней?

Тоня: 15 июня.

Арсен: Откуда я знаю? Да ладно, я шучу. Дата приснилась Тоне. Просыпается и говорит: «15 июня».

Кто главный в семье?

Тоня: Ну я. Не, я шучу. Я всегда советуюсь с ним. Ладно, пусть будет он.

Арсен: У нас главная Нина. Если Нине надо в садик, то Нине надо в садик.

Провинциал и киевлянка из семьи знаменитостей. Такой союз возможен, наши герои сегодня это доказали. Они почти идеально знают друг друга, поэтому тест на любовь можно считать пройденным!

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 4: Крепкий ли брак между Арсеном Мирзояном и Тоней Матвиенко? Неймовірна правда про зірок выпуск 4: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян прошли тест, чтобы определить, насколько хорошо они знают друг друга

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу и воскресенье в 9:30

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ