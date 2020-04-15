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Макс Михайлюк и участницы остаются дома: борьба за внимание в 7 выпуске «Холостяк»-10

15.04.2020

Уже в эту пятницу, 17 апреля, выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс примет беспрецедентное решение – провести неделю под одной крышей с участницами! Однако девушки начнут борьбу за внимание и прибегут к самым разным способам, чтобы побыть лишнюю минуту с мужчиной наедине. Чем еще удивит 7 выпуск проекта «Холостяк»-10 от 17.04.2020 — узнайте в материале. 

 «Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое – провести больше времени с ними в быту. Думаю, тяжело будет притворяться 24/7», – объяснит такое решение Холостяк.

В первый день Макс попросит всех участниц описать, каким они видят идеальный день со своим мужчиной, чтобы потом реализовать их желания. Среди пунктов, которые девушки упомянут в списке, будут: посмотреть вместе фильм, заняться спортом, позавтракать, а самые смелые даже пожелают остаться с Холостяком перед сном!

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Однако кинопросмотр выберет не одна девушка, а сразу три. Именно поэтому Макс предложит Оле, Даше и Вике провести с ним вечер в кинозале. Не всем участницам понравится такое времяпровождение, ведь каждая рассчитывала на уединение.

«Я сидела и чувствовала себя третей лишней», – признается Даша.

А вот Ане повезет куда больше – Холостяк решит исполнить ее желание и вместе почитать перед сном. Однако романтическая атмосфера, о которой мечтала девушка, будет разрушена!

Макс и Аня

Следующее утро Холостяк проведет с Алиной на пробежке. Именно таким было желание девушки.

  • Кто из девушек проявит себя перед Максом наилучшим образом?
  • С кем Холостяк попрощается, не дождавшись Церемонии роз? 
  • Что или кто помешает чтению главного героя и Ани? 
  • Чем закончится тренировка Алины и Макса? 
  • Кто проявит себя лучшей домохозяйкой, а кому не удастся проложить путь к сердцу мужчины?

Оставайтесь дома и смотрите романтическое реалити «Холостяк»-10 в пятницу, 17 апреля, в 19:00 на СТБ.

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