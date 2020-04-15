Гороскоп на 16 апреля поможет всем знакам зодиака наполниться позитивом в чистый четверг и хорошо провести день. Кому отдохнуть и уделить время исключительно себе, а кому — близким? Узнайте в гороскопе на 16 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны должны прислушаться к тому, что говорят ваши родные и близкие. Они видят со стороны, как вы всецело отдаетесь своему делу и порой остаетесь обессиленными. Время остепениться и позаботиться о себе.

Телец

У Тельца складываются хорошие взаимоотношения со второй половиной. Вы вышли на новый этап. Пора подумать о том, как будете обустраивать свое будущее.

Близнецы

Близнецы готовы экспериментировать. С прической и внешним образом звезды рекомендуют повременить. Поэтому если хотите внести что-то новое в свою жизнь, то принимайтесь за готовку.

Рак

У Рака есть одна особенность: склонность слишком много анализировать. Сегодня скрупулезный анализ и дотошное обдумывание могут сыграть с вами злую шутку. Доверьтесь своему сердцу. Интуиция вас также не подведет.

Лев

Не спешите с выводами. Вы импульсивны и готовы начинать выяснять отношения, еще точно не разобравшись в ситуации. Это создает давление на партнера, и он начинает понемногу уставать от такого общения.

Дева

Девы последнее время не честны с собой. Многое списываете на обстоятельства, которые никак не играют роли в сложившейся ситуации. Пора признаться себе, что вы совершили ошибку, и оставить историю в прошлом.

Весы

В последнее время вы стали скучны. Ничего не хотите делать, ни с кем особо общаться. Чтение книг забросили, а просмотр хорошего кино не вызывает интереса. Нужна перезагрузка. Начните что-то делать, как заметите, что это как раз то, чего вам не хватало с начала карантина.

Скорпион

Вы разрываетесь. На удивление, время карантина стало для вас настоящим испытанием. Появилось множество дел, незапланированных хлопот. Однако ваши усилия в итоге принесут приятные плоды. Продолжайте в том же духе.

Стрелец

Стрельцы не могут найти себе места. От скуки вы принялись искать в себе изъяны. Направляйте свои силы в правильное русло. Создайте, например, карту желаний. Тогда сможете выстроить новые цели и отпустить беспочвенные осуждения.

Козерог

Не будьте таким вспыльчивым. Постарайтесь осознать, что сложившаяся ситуация давит не только на вас, но и на ваших близких. Начните больше говорить и планировать. Именно планирование создает ощущение положительного финала истории. Так и в вашем случае, карантин закончится, вернетесь к прежней жизни, но уже с четко выстроенными планами.

Водолей

Водолеи, как обычно, на позитиве. Несмотря на то, что домашние хлопоты свалились на вашу голову, вы отлично справляетесь со всем и находите время на шутки. Однако запас энергии на исходе. Звезды рекомендуют уделить время отдыху.

Рыбы

Рыб посещают классные бизнес-идеи. У каждой есть потенциал. А пока есть время, возьмитесь за планирование их реализации. Это касается и небольших бытовых дел. Ремонт, перестановка мебели, разбор гардероба — все это маленькое начало чего-то большого.

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