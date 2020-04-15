Евгений Гашенко: Во втором сезоне в «Папаньках» ждите крутой детектив!

Евгений Гашенко – талантливый молодой актер, который совсем скоро порадует своих фанатов игрой во 2 сезоне невероятного сериала «Папаньки», премьера которого состоится уже через несколько недель на телеканале СТБ. А пока эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ актер рассказал об особенностях второго сезона, персонажах и неожиданных поворотах в сериале. Читайте интервью Евгения Гашенко прямо сейчас!

В первом сезоне «Папанек» у вас родился младенец. Вы вспоминали на съемках те эмоции, которые испытали на настоящих родах, когда появлялся на свет ваш ребенок?

Конечно! Я помню роды, я присутствовал на них. Это были партнерские роды, и тогда, когда я брал на руки ребенка в сериале (а это был настоящий ребенок, а не кукла), я вспоминал те теплые чувства. Меня тогда даже бросило в мурашки, потому что это было действительно трогательно! А прямо сейчас мой ребенок висит у меня на шее (смеется. – Прим. Ред.).

Чем вам близок ваш персонаж? Какие качества в нем нравятся?

Он мне нравится тем, что очень старается для семьи. Во втором сезоне есть моменты, когда у него и в работе, и в дружбе, и в семье будут взлеты и падения. И несмотря на трудности, он находит выход и ведет себя как настоящий мужчина.

Ваш персонаж переживает большие изменения во втором сезоне. Каким его увидят зрители?

Это будет масштабная трансформация! Я не хочу спойлерить сюжет, но он станет более ответственным, покажет себя по-новому. При этом у него будут трудности в семье, кроме того, что его жена – довольно непростая девушка, и приходится со всеми нормально уживаться. Но в какой-то момент это тоже становится трудно, и у него появляются другие искушения. Могу точно сказать одно – мой персонаж во втором сезоне очень сильно вырастет.

Вы импровизировали на съемках? Как часто на площадке рождались шутки?

Мы все шутили там довольно часто! (улыбается. – Прим. Ред.). Прямо на съемочной площадке мы немного дорабатывали, но о конкретных моментах мне вспомнить трудно. Но атмосфера на съемках была очень творческая! У нас было много предложений по шутках и у актеров, и у режиссеров, и вообще у всей съемочной команды. Много смешных моментов, которые рождались на площадке, потом вошли в финальный вариант.

Как реагирует ваш сын, когда видит вас по телевизору? Он гордится тем, что его папа – звезда?

Он узнает меня по телевизору, но так, чтобы воспринимать это всерьез, ему еще рано. Когда он видит, что со мной фотографируются, он бывает удивительно смотрит, но особенно не понимает, почему люди это делают (смеется. – Прим. ред.). Но когда он видит меня по телевизору, я не скажу, что он сидит и фанатеет, но понимает, что это я. В его возрасте ему интересно просто посмотреть мультик (смеется. – Прим. ред.).

Вас часто во время съемок пробивало на смех? Как с этим боролись?

Было такое! Там будет такая сцена, где в недостроенном доме Егора как бы умер сосед… одним словом, не хочу опять что-то спойлерить, но мы очень ржали, потому что сцена сама по себе очень смешная.

А был момент, когда мы с Викой Булитко играли очень страстную сцену после драки, и я после поцелуя назвал ее не по имени персонажа, а ее настоящее. Мы очень сильно смеялись! Следующий дубль она импровизирует и целует второй раз, но так страстно, что бьется зубами об мои…. это был смех сквозь слезы (смеется. – Прим. ред.).

А что за сцена? Вы действительно дрались?

На площадке был каскадер, который ставил нам сцены драки, чтобы мы не травмировали друг друга. Виктория Булитко сыграла мою новую сотрудницу, на которой в итоге оказалось очень многое завязано, короче, там – настоящий детектив! Поэтому во втором сезоне в «Папаньках» ждите крутой камеди-экшн-детектив!

Как вы проводите время с сыном на карантине?

С сыном на карантине? Ну, вы слышите, как с сыном на карантине! (Рядом ребенок смеется и кричит. – Прим. ред.) Одним словом – весело! У нас есть приставка, проектор, игры на площадке, дома с подушками. Когда позволяли, мы ходили по лесу, собирали всевозможные палочки с шишечками. Мы с женой как-то пытаемся ему организовать крутой досуг, потому что видим, как он чахнет в телефоне, иногда телефон не даем, занимаем чем-то. Ваня может очень долго сидеть в телефоне, он там всегда найдет, чем заняться. Поэтому дозируем, чередуя, меняем пароли. Короче с сыном – очень весело! Ему интересно, хочется куда-то бежать, что-то делать, особенно когда кормим: хочу играть, хочу мультики смотреть (смеется. – Прим. ред.). Ну, в целом, такое. На ночь читаем сказку, а потом сам не хочет спать и приходит к нам. Движ 24/7!

Как вы думаете, какие качества отец должен развивать в своем сыне?

В первую очередь, это доброта. Хотя в них доброты хватает как к людям, так и к жизни. Не мешать этой доброте своими указаниями и наставлениями и позволить ему развиваться. При этом – давать ошибаться, и благодаря этому он будет становиться опытнее. Потому что если от всего ограждать или делать его послушным, то исчезнет инициативность. Нужно искать золотую середину, потому что мы все эмоциональные, и когда ребенок себя непослушно ведет и становится невыносимым, то понятно, что можно не выдержать и повысить голос. Однако потом ты жалеешь об этом и начинаешь быть хорошим, а ребенок этим пользуется – здесь меня покорми, здесь меня одень, а здесь – обуй! Нет, давай сам! Вырастить сына нужно самодостаточным и самостоятельным. Ну, и человеком, который может позаботиться не только о себе, но и о других людях! Еще одно важное человеческое качество для мужчины – сострадание. Мужчина должен проявлять человеческую доброту.

В соцсетях вы довольно часто делитесь видео из тренажерного зала. Вы вообще занимаетесь спортом на карантине?

Ну, раньше было с тренером несколько занятий на турниках, видео еще не выставлял. Сейчас все это в домашнем режиме: TRX, коврик, мяч, отжимания, турники, гантели …

Вы как-то привлекаете сына к тренировкам? Может, делаете вместе зарядку?

Пока еще нет. Ранее у него зарядка была на спортплощадках, где есть тренажеры, различные колеса. Там он прыгает, бегает, учится балансировать телом. Он пытается сам тренироваться. А так, думаем с женой попробовать вместе заниматься зарядкой, но просыпаемся в разное время.

Какие фильмы вы можете посоветовать на время карантина?

Ну, в основном теперь я смотрю только мультики (смеется. – Прим. ред.). Прямо сейчас могу вам порекомендовать «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. «Достать ножи» – еще один очень крутой фильм! Для детей можно включить что-то познавательное. Мое любимое – «Storybots». Мне самому было интересно просматривать! А уже скоро – премьера «Папаньки-2», поэтому включайте и наслаждайтесь просмотром!

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