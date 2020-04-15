Уже в этот понедельник, 20 апреля, на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Сериал будет идти с понедельника по четверг в слоте «СТБ-Сериал» в 20:15. Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. Читайте 5 причин посмотреть новый сериал прямо сейчас!

«Акушерка» – это новая медицинская остросюжетная мелодрама, над производством которой работает одна из лучших команд в Украине – StarLight Production.

Генеральным продюсером проекта является директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. В этой сфере она работает более 15 лет, сотрудничала со многими телеканалами, а под ее руководством вышло более 50 телесериалов и фильмов.

Крутая идея. Зрители в 12 сериях увидят далеко не идилличную картинку периода ожидания детей и материнства. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный спектр всевозможных эмоций, чувств и открытий.

Хорошие актеры. Главную роль исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Также в сериале заняты Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

Остросоциальная тема. Особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную картинку счастливого материнства, а сложность выбора, который часто встает перед женщинами в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.

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