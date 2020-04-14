Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
14.04.2020
Экватор романтического проекта «Холостяк»-10 позади. Макс Михайлюк сближается с каждой из участниц, а прощаться с ними становиться куда сложнее. Именно поэтому Холостяк не смог провести ни одну девушку в 6 выпуске. Кто знает, может, это видеообращения так повлияли на мужчину? А может, жаркие свидания и поцелуи в Таиланде? В любом случае, все девушки и Макс летят обратно в Киев. А пока до 7 выпуска остаются считанные дни, смотрите эксклюзивно в материале полные видеообращения участниц.
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Даша
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
Вика
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
Оля
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
Кристина
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
Алина
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
Аня
Video: Видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 после 6 выпуска
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