На телеканале СТБ проходит показ 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» производства IVORY films. Мы уже рассказывали, какие курьезные ситуации произошли в самом разгаре съемочного процесса. Сейчас предлагаем вам выбрать своего любимого персонажа сериала. Голосуйте прямо сейчас!

Лиза

Лиза Лапшина – врач-акушер от Бога. Она работает в отделении гинекологии в лучшей клинике столицы. Каждый день она имеет дело с беременными пациентками. По горькой иронии судьбы сама Лиза не может иметь детей из-за врожденного порока сердца — аномалия Эбштейна. Всю жизнь она живет с таким вот «аномальным» сердцем, которое «диктует» свои условия. И все же Лиза считает себя счастливой женщиной: у нее есть не только любимая работа, но и любимый муж-бизнесмен.

Алексей

Алексей – муж Лизы Лапшиной, владелец крупной строительной фирмы. Семейную идиллию немного омрачают разве что командировки Алексея, но в такие дни Лиза просто остается на работе допоздна. Алексей влез в крупные проблемы с бизнесом, и 7 месяцев скрывался от всех, считался безвести пропавшим. Правды об этом обстоятельстве не знала и Лиза, которая уже думала, что мужа нет в живых.

Марта

Марта Дали – актриса. Красивая, амбициозная и жаждущая успеха (чего стоит один псевдоним Дали, образованный от фамилии Далибошко). У нее есть любовник – режиссер Вольский. Марта приезжает в провинциальный город сниматься в новом фильме Вольского и узнает, что он прибыл вместе с женой. Она беременеет и рожает ребенка Лизе, которая из-за проблем со здоровьем не может иметь детей.

Вольский

Вольский – режиссер. Женат, но крутит романы с актрисами. Скользкий, но очень обаятельный мужчина.

Ивкина

Ивкина и Лиза – антиподы. Если Лиза считает, что аборт – это крайняя мера, и нужно сделать все, чтобы этого избежать, то Ивкина цинично декларирует «меньше народа – больше кислорода». Алчная и властолюбивая, она мечтает получить должность, но все в больнице считают, что отделение возглавит Лиза. Лапшина отговаривает одну из пациенток клиники, молоденькую девушку, от аборта. Когда об этом узнает Ивкина, по ее реакции становится очевидно, что она давно и горячо ненавидит Лизу. И ситуация с назначением лишь обостряет ее ненависть.

Гудилин

Следователь Гудилин первым сообщил Лизе, что у ее мужа Алексея была любовница. Более того, она ждет от него ребенка. Зная о том, что Алексей жив, Гудилин утаивает эту информацию от Лизы, начиная за ней ухаживать.

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