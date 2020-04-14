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«У каждого своя ложь»: что произойдет в 8 и 9 сериях (анонс)

14.04.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 8 и 9 серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за жизнью Лизы Лапшиной, у которой скрывался супруг. 

Ранее в сериале: Между Гудилиным и Лизой зарождаются романтические отношения.  Марта и Лиза сближаются и прекращают конфликтовать. После того, как Гудилин обнаруживает в деле Алексея новый поворот, он начинает копать в этом направлении – и узнает много нового… 

Пока Лиза ждет назначенную встречу с Гудилиным, с ней неожиданно связывается полковник УБЭП и говорит, что она должна поехать с ним. Лизу привозят на конспиративную квартиру, и у девушки случается сердечный приступ. 

Марта играет в фильме роль раскаявшейся матери. Заметив ее подавленное состояние, Вольский приходит ее утешить и пытается возобновить отношения с ней…

Но неужели Марта снова впустит в свою жизнь режиссера Вольского? И переживет ли Лиза встречу с живым мужем?

 Смотрите в 8 и 9 сериях «У каждого своя ложь» в 20:15 на телеканале СТБ.

Video: «У каждого своя ложь»: что произойдет в 8 и 9 сериях (анонс)

Сериал У каждого своя ложь — 8, 9 серии на сайте СТБ уже 14.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала У каждого своя ложь

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