татонакарантині: спецпроект телеканала СТБ поддержали в ООН

80% пап сожалеют о том, что проводили мало времени с детьми. Такую статистику предоставляет ООН. Карантин ‒ прекрасная возможность побыть вместе с детьми. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев поучаствовал в спецпроекте СТБ #татонакарантині, где давал советы именно папам о том, как проводить качественно время со своими детьми на карантине. Подробнее читайте в материале.

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#татонакарантині ‒ уникальный спецпроект, который призван помочь папам качественно проводить время с детьми на карантине. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального инстаграм-аккаунта СТБ Дмитрий Карпачев встречался со звездными папами и давал им практические советы о том, как правильно проводить время с детьми на вынужденной самоизоляции. В течение прошлой недели эксперт по вопросам детской возрастной психологии побеседовал с ведущим социального проекта «Один за всіх» Михаилом Присяжнюком, врачом медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерием Ославским, актером «Дизель Студио» Евгением Сморигиным, ведущим романтического проекта «Холостяк» и шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Григорием Решетником и шоуменом Сергеем Притулой.

Этот украинский проект привлек внимание специалистов ООН. Они одобряют такие инициативы.

«Ваш телеканал такой молодец! Это очень важный проект в условиях современного мира. Я не знаю лучшей возможности, чем сейчас, посвятить свое время детям. Общайтесь с ними, слушайте их и помогайте, потому что они не всегда будут маленькими. А время назад не вернешь», ‒ говорит Хайме Надаль, представитель ООН в отрасли народонаселения Украины.

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