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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 6 выпуск проекта от 14.04.2020

14.04.2020

Сегодня, 14 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 6 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. И сегодня участницы оценят маму-карьеристку Катю. Почему старшая дочь не живет с ней и что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

Во второй день участницы отправились оценивать маму-карьеристку Катю Жесть. Она ‒ владелица двух фитнес-клубов в Киеве. Но успевает ли Катя уделить внимание своим детям?

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В 6 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему Катя не берет на руки свою двухмесячную дочь?
  • Почему старшая дочь мамы-карьеристки живет с бабушкой?
  • За что Катя хотела выгнать маму-домохозяйку Олю из квартиры?
  • Как мамы-конкурентки отреагировали на то, что Катя пошла на тренировку уже на 4-й день после выписки из роддома?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 6 выпуск проекта от 14.04.2020

Супермама 6 выпуск: Почему Катя Жесть не берет на руки свою 2-месячную дочь. Как такое поведение оценит Дмитрий Карпачев

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