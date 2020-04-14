«Супермама»: чем заинтересует зрителей 6 выпуск проекта от 14.04.2020
14.04.2020
Сегодня, 14 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 6 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. И сегодня участницы оценят маму-карьеристку Катю. Почему старшая дочь не живет с ней и что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.
Во второй день участницы отправились оценивать маму-карьеристку Катю Жесть. Она ‒ владелица двух фитнес-клубов в Киеве. Но успевает ли Катя уделить внимание своим детям?
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В 6 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Почему Катя не берет на руки свою двухмесячную дочь?
- Почему старшая дочь мамы-карьеристки живет с бабушкой?
- За что Катя хотела выгнать маму-домохозяйку Олю из квартиры?
- Как мамы-конкурентки отреагировали на то, что Катя пошла на тренировку уже на 4-й день после выписки из роддома?
Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 6 выпуск проекта от 14.04.2020
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