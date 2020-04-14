Достаньте заранее ингредиенты из холодильника – все должно быть теплым.

Все хорошо взбить в однородную массу.

Смешайте с первым тестом и введите 360 г муки (тесто может взять чуть больше -до 380–390 г).

Лучше всего это делать миксером (насадкой для теста).