Чтобы приготовить что-то новое и простое на Пасху судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Эктора Хименес-Браво представил рецепт пасхального кулича от своей мамы. Пасхальный кулич «Панетоне» – очень легкий в приготовлении. У него мягкий и нежный вкус и обязательно украсит ваш стол. Как приготовить пасхальный кулич «Панетоне» с шоколадом и фруктами? Читайте пошаговый рецепт в материале.

Ингредиенты:

мука – 560 г

сухие дрожжи – 1 ст. л.

белый сахар – 110 г

теплое молоко (но не горячее) – 120 мл

соль – ½ ч. л.

цедра одного большого апельсина и одного лимона

большие яйца – 4 шт.

ванильный экстракт – 1 ч. л.

мягкое сливочное масло комнатной температуры – 150 г

золотые изюм (Дрина нарезанные) – 75 г

сухая клюква – 75 г

карамелизированные апельсины – 75 г

черный шоколад (мелко нарезанный) – 100 г

форма для «панетоне» или форма 20 см в диаметре с изложенным высоко пергаментом и смазанная сливочным маслом.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 40°C и выключите (оставьте гореть свет). Поместите дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара в небольшую миску и смешайте. Добавьте теплое молоко и перемешивайте пока не увидите пену (5-10 минут). В другой миске смешайте миксером всю муку оставшейся сахар, всю цедру и соль. Добавьте яйца, смесь дрожжей и ваниль и перемешайте тщательно насадкой для теста, пока вся мука не исчезнет. Закройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2-4 часа пока тесто не вырастет в три раза. Выньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Добавляйте понемногу сливочное масло пока не перемешается. Несколько раз соскобите тесто со стенок. Оно должно стать эластичным и оноридним. Добавьте сухие фрукты, карамелизированные апельсины и шоколад и перемешайте еще одну минуту. Смажьте сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложите тесто и сформируйте шар. Положите в форму для панетоне. Сделайте надрезы крест-накрест острым ножом. Смажьте верх теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, закройте пленкой и еще дайте отдохнуть в теплой духовке пока не вырастет в три раза (2-3 часа). Выньте, снимите пленку и выпекайте в духовке при 175 ° С 45-50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Если «Панетоне» становиться коричневым сверху очень рано – накройте фольгой. Охладите и подавайте к праздничному столу!

Если вы будете использовать несколько меньших форм – проверяйте готовность через 40 минут.

Примечание: Если хотите чтобы «панетоне» был идеальный – смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом перед запеканием, а после того как «панетоне» готов, проткните длинными бамбуковыми палочками насквозь, переверните вверх дном и дайте отдохнуть 30-60 минут.

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

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