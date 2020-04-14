«Папаньки»: знакомство с героем сериала Сашей

Уже совсем скоро на телеканале СТБ выйдет продолжение любимейшего сериала «Папаньки»! Зрители смогут наблюдать за его событиями с понедельника по четверг в 20:15. А пока что знакомьтесь со следующим героем сериала — Сашей!

Саша — четвертый друг папанек. Сосед-холостяк, не обремененный семейной жизнью, а тем более детьми. Любимчик женщин всех возрастов и семейных положений. От него так и веет настоящей мужской сексуальностью. Саша — организатор и главный источник соблазнов для наших женатых героев: сауна, бар, клубы, подружки и т. п.

У Саши есть деньги и много идей, как их потратить и хорошо отдохнуть. У него нет ограничений и комплексов. Он считает семью тюрьмой и клеткой. Его жизнь — вечный праздник, который, даже если и заканчивается плохо, завтра начинается по новой и с еще большим энтузиазмом.

Сашина квартира находится на последнем этаже дома (пентхаус), оформлена в стиле лофт и создана для настоящего отдыха: барная стойка с огромным выбором напитков, пилон, домашний кинотеатр, музыкальная аппаратура, огромная кровать и т. д. Саша работает арт-директором ночного клуба. Своих друзей-женатиков он уважает и тянется к ним. В последней серии первого сезона неожиданно и он примеряет на себя роль отца — на пороге его квартиры появляется женщина с мальчиком и говорит: «Знакомься, это твой сын».

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