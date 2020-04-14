Пасха – долгожданный весенний праздник, который дарит людям хорошее настроение и очередной приятный повод провести время с семьей. В материале мы расскажем о народных приметах на Пасху, которые передавались из поколения в поколение.

Народные приметы на Пасху

Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу в воскресенье следует начинать в полном составе. Каждый член семьи должен съесть кусочек кулича.

Девушки верили, что если в этот день ударят локоть, то в скором времени встретят своего суженого.

Если день оказался дождливым, то вся весна будет такой же.

Если же день ясный, то хозяев ждет хороший урожай.

Кто первым увидит рассвет на Пасху, весь год будет счастливым.

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Вербой, принесенной в дом на вербной неделе, обмахивали дом, очищая его от напастей.

Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, его нужно перекрестить пасхальным яйцом.

Тем, кто хочет избавиться от грехов, нужно покататься на качелях

Пожилые люди в этот день расчесывались и просили Бога, чтобы послал им столько внуков, сколько волос останется на расческе.

Молодые пары целовались на Пасху под деревом. Это залог крепких отношений.

Если вы услышите стук дятла в этот день, значит, скоро приобретете собственный дом.

Если ребенок на Пасху много капризничает и плачет, то родители должны отправиться в церковь, чтобы замолить свои грехи.

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