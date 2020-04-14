Коронавирус идет на спад: в Европе ослабляют карантин

Суточное количество зараженных и жертв в Европе наконец-то уменьшается. Поэтому страны Европейского Союза постепенно ослабляют карантин. Например, в Испании позволили выйти на работу тем, кто не может работать из дома. А в Италии планируют открыть книжные и детские магазины. Каким видят европейцы нынешнее лето, узнавал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Григорий Жигалов для программы «Вікна-новини».

Понедельник после католической Пасхи наконец-то стал предвестником приятных новостей для миллионов европейцев. Несмотря на то, что погода испортилась, некоторым уже совсем скоро придется выйти на работу. А вот в Италии карантин продлен до 3 мая, и это с учетом достигнутого за последние сутки рекорда : 2000 выздоровевших от коронавируса. Напомним, что с начала пандемии в Италии заразилось около 150 000 человек.

А вот Испания еще далека от того момента, когда жизнь вернется в прежнее русло. Премьер-министр Педро Санчес утверждает, что всей стране придется пройти долгий путь до победы на коронавирусом. Пик позади, но в парламенте не спешат кардинально снимать ограничения. Действовать будут осторожно: сначала на работу выйдут те, кто не может работать дома. А вот магазины, кроме продуктовых, останутся еще закрытыми. Власть будет тщательно следить за тем, как развивается ситуация в условиях ослабления карантина. Пока Испания лидирует в Европе с числом в 100 000 активно зараженных.

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Во Франции число больных стремительно уменьшается. После усиления карантина власть все равно хочет продлить его на несколько недель. Предварительно в мае начнут постепенно ослабевать запреты, однако многие ограничения будут продолжать действовать.

Австрия открывает небольшие магазины, а с мая — торговые центры. Дания и Норвегия в ближайшее время откроют школы и детские сады. Чехия разрешила занятия спортом на улице без маски. Стоит также отметить, что эти страны с началом пандемии ввели строгие карантинные меры.

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А вот общий подход, как ЕС выходить с карантина, готовит Европейская Комиссия. Когда же страны смогут вернуться к прежней жизни? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвечает на этот вопрос осторожно: она не рекомендует европейцам планировать грядущее лето.



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