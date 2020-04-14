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«Акушерка»: дата старта нового сериала на СТБ

14.04.2020

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера многосерийной медицинской драмы. Сериал «Акушерка» является адаптацией американского фильма 2001 года. В чем особенность новой картины и чем тронет нас история? Подробнее узнайте в материале. 

«Акушерка» – это новая медицинская остросюжетная мелодрама над производством которой работает команда StarLight Production. Генеральным продюсером проекта выступила директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина. Зрители в 12 сериях увидят далеко не идеальную картинку периода ожидания детей и счастья материнства. Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный объем всевозможных эмоций, чувств и открытий.

Не пропустите премьеру «Акушерки» уже 20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ!

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