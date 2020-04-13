В проекте «Супермама» примут участие сразу три известных блогера

Сегодня, 13 апреля, в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск психологического реалити «Супермама». За звание лучшей мамы будут сражаться сразу три известных блогера. Детальнее читайте в материале.

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В 5 выпуске психологического реалити «Супермама» примут участие сразу три известных блогера: карьеристка Катя @katya.zhest, ленивая мама Женя @funny_jen и мама-интеллектуалка Ирен @gvozzzdi4ka/

Екатерина ‒ владелица двух фитнес-клубов в Киеве. Она совмещает материнство и работу. За жизнью Кати в Instagram следят почти 28 тысяч подписчиков. В своем блоге она учит всех быть спортивными, постоянно проводит различные тренинги, марафоны, а также показывает, как должна выглядеть настоящая современная женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Женя ‒ блогер-вайнер. На своей странице в Instagram она снимает смешные пародии на звезд, придумывает свои шутки и веселит весь честной народ. И судя по тому, что на нее подписаны почти 20 тысяч человек, получается у нее очень даже неплохо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ирена ‒ дипломированный стилист. За ее жизнью в Instagram следят 20 тысяч подписчиков. Ирена рассказывает и дает советы о том, как правильно одеваться, как сочетать вещи и выглядеть при этом очень стильно, не теряя своей индивидуальности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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