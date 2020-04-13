Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за жизнью Лизы Лапшиной, у которой неожиданно умер супруг.

Ранее в сериале: Марта собиралась делать аборт и уже готовилась к операции. Но от безысходности она оставляет ребенка, и Лиза уговаривает ее буквально стать суррогатной матерью и после родов отдать ей малыша. Следователь Гудилин понимает, что дело Алексея очень непростое и в нем замешана «строительная мафия». Лизу и Марту начинают преследовать…

Через несколько дней Гудилин наконец-то решается пригласить Лизу на свидание, но ее ответ его огорчает. Марта и Лиза сближаются и прекращают конфликтовать. После того, как Гудилин обнаруживает в деле Алексея новый поворот, он начинает копать в этом направлении – и узнает много нового… Неужели все это время Алексей был жив???

Смотрите в 7 и 8 сериях «У каждого своя ложь» в 20:15 на телеканале СТБ.

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