Сегодня, 13 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Кто из них получит заветное звание лучшей мамы и какие советы каждой из них даст ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.

На этой неделе в бой вступает новая четверка участниц: интеллектуалка Ирен, ленивая мама Женя, карьеристка Катя и домохозяйка Оля. И в первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-стилиста и интеллектуалки Ирен, которая утверждает, что ее дети в возрасте 3-х и 6-ти лет уже прочли более 500 книг.

В 5 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Какие участницы будут сражаться за звание Супермамы?

Почему Ирен постоянно закрывает рот своим сыновьям?

Что о своей маме скажут сами дети?

Какие опасные предметы найдут во время ревизии мамы-конкурентки в доме Ирен?

Какой подарок от ленивой мамы Жени заставит покраснеть мужа Ирен?

За что Дмитрий Карпачев назвал Ирен роботом и почему обвинил ее в том, что она не уважает своих собственных детей.

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 5 выпуск проекта от 13.04.2020 Супермама 5 выпуск: Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева на знакомстве

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