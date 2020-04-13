«Супермама»: чем заинтересует зрителей 5 выпуск проекта от 13.04.2020
Сегодня, 13 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Кто из них получит заветное звание лучшей мамы и какие советы каждой из них даст ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.
На этой неделе в бой вступает новая четверка участниц: интеллектуалка Ирен, ленивая мама Женя, карьеристка Катя и домохозяйка Оля. И в первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-стилиста и интеллектуалки Ирен, которая утверждает, что ее дети в возрасте 3-х и 6-ти лет уже прочли более 500 книг.
В 5 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Какие участницы будут сражаться за звание Супермамы?
- Почему Ирен постоянно закрывает рот своим сыновьям?
- Что о своей маме скажут сами дети?
- Какие опасные предметы найдут во время ревизии мамы-конкурентки в доме Ирен?
- Какой подарок от ленивой мамы Жени заставит покраснеть мужа Ирен?
- За что Дмитрий Карпачев назвал Ирен роботом и почему обвинил ее в том, что она не уважает своих собственных детей.
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