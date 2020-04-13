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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 5 выпуск проекта от 13.04.2020

13.04.2020

Сегодня, 13 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Кто из них получит заветное звание лучшей мамы и какие советы каждой из них даст ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

На этой неделе в бой вступает новая четверка участниц: интеллектуалка Ирен, ленивая мама Женя, карьеристка Катя и домохозяйка Оля. И в первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию  мамы-стилиста и интеллектуалки Ирен, которая утверждает, что ее дети в возрасте 3-х и 6-ти лет уже прочли более 500 книг.

супермама

В 5 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Какие участницы будут сражаться за звание Супермамы? 
  • Почему Ирен постоянно закрывает рот своим сыновьям?
  • Что о своей маме скажут сами дети?
  • Какие опасные предметы найдут во время ревизии мамы-конкурентки в доме Ирен?
  • Какой подарок от ленивой мамы Жени заставит покраснеть мужа Ирен?
  • За что Дмитрий Карпачев назвал Ирен роботом и почему обвинил ее в том, что она не уважает своих собственных детей.

Больше по теме: Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка: участницы 2 недели проекта «Супермама»

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 5 выпуск проекта от 13.04.2020

Супермама 5 выпуск: Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева на знакомстве

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