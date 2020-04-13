Сегодня, 13 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 5 выпуск нового психологического реалити «Супермама». На этой неделе в бой вступают новые участницы: мама-интеллектуалка Ирен, ленивая мама Женя, карьеристка Катя и домохозяйка Оля. В 5 выпуске они оценили методы воспитания строгой мамы-интеллектуалки Ирен. Соперницы были удивлены тем, что она постоянно закрывала рот своим сыновьям. А на финальной встрече ведущий проекта Дмитрий Карпачев и вовсе обвинил ее в том, что она не уважает своих детей.

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В первый день участницы проекта «Супермама» отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-стилиста и интеллектуалки Ирен, которая в воспитании делает акцент на образовании и утверждает, что ее дети в возрасте 3-х и 6-ти лет прочли более 500 книг.

Однако мамы были не в восторге о того, как Ирен воспитывает своих сыновей. Во время разговора она не давала сказать и слова своему старшему сыну Платону. Такое поведение вызвало непонимание и у соперниц, и у Дмитрия Карпачева. Более того, Ирен даже запретила ленивой маме Жене пообщаться с Платоном наедине. Она строго контролировала все, что он скажет, и разрешила задать ему только пять вопросов.

Во время ревизии квартиры соперницы выяснили, что у Ирен есть строгий график, которого придерживаются все члены семьи. Даже в туалет ее сыновья ходят по расписанию!

К тому же во время ужина Ирен проигнорировала желания сыновей. Она четко рассказала, что и в каком количестве будут есть ее дети. И их мнение не учла. Точно так же авторитарно Ирен выбирает увлечения для своих детей и свято верит в то, что она лучше знает, что им нужно.

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Но так ли это на самом деле? Ведь во время личной беседы эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев обвинил Ирен в том, что она не уважает своих детей!

Что на такое обвинение скажет мама-интеллектуалка и какие выводы сделает? Узнайте все подробности в 5 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 5 выпуск: В туалет по расписанию ‒ каких еще методов воспитания придерживается мама-интеллектуалка Ирен? Супермама 5 выпуск: В туалет по расписанию ‒ каких еще методов воспитания придерживается мама-интеллектуалка Ирен? И что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачев.

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