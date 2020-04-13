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Пасхальный кулич: рецепт от Ольги Мартыновской

13.04.2020

Этот рецепт пасхального кулича очень близок к французскому бриошу.  Судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская отталкивалась от рецепта «Бабушкиных бриошь» известного французского шефа Анн-Софи Пика. Пошаговый рецепт приготовления пасхального кулича от Ольги Мартыновской – читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • мука высшего сорта – 500 г
  • морская соль – 16 г
  • сахар – 150 г
  • живые дрожжи – 25 г (или  9 г сухих)
  • сливочное масло – 200 г
  • яйца – 8 шт. 
  • растительное масло ( лучше оливковое второго отжима или любое другое, но без резкого запаха) – 120 мл
  • сушеная вишня – 200 г 
  • звездочки бадьяна – 3 шт.
  • коньяк – 50 мл
  • белый шоколад для глазури – 300 г
  • какао масло для глазури – 50 г

Приготовление:

  1. Сначала замочите вашу вишню в коньяке и оставьте на несколько часов. 
  2. Кстати, если вы не нашли сушеную вишню, возьмите замороженную и сделайте домашние цукаты. Для этого нужно разморозить ягоду и проварить в сиропе 2 минуты ( сироп: 100 мл воды + 50 г сахара). Слить лишний сироп через сито и отправить в духовку на 2–3 часа при температуре 90–100 градусов. Уйдет вся лишняя влага, а ягода при этом останется сочной, но уже не потечет и не даст лишний сок в тесто. С вишней получится очень вкусно.
  3. В чашу миксера поместить муку, дрожжи (покрошить или просто всыпать сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешивать крюком 5–6 минут.
  4. Сливочное масло нарезать кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым ( 14- 16 градусов).
  5. Добавляем масло не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа.  
  6. Когда тесто хорошо вымешано и отлипает от бортов чаши, добавляем оставшиеся 2 яйца и растительное масло. 
  7. Вымешиваем еще 10 минут. 
  8. Важный момент! Растительное масло я ароматизирую звездочками бадьяна. Нагреваем масло до 45–50 градусов вместе с бадьяном, остужаем и оставляем на пару дней. Плотное растительное масло, особенно оливковое, очень мощный абсорбент. Вы можете придать ему любой вкусовой оттенок.
  9. Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит так же влажность. В идеале –  90% влажности.
  10. Обминаем поднявшееся тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, который образовался за счет жизнедеятельности дрожжей.
  11. Накрыть снова пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12–16 часов.
  12. Формы смазать сливочным маслом, выложить шарики теста, смазать верхушечки яйцом и дать подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая.
  13. Выпекать при 150 градусах 20–30 минут. Все зависит от размера формы: 20–30 минут для паски весом 300-400 грамм. Для совсем маленьких будет достаточно 15–18 минут.

Я покрываю куличики смесью топленого белого шоколада и какао масла. Украшаю по настроению. Как на фото например – я сама засахарила лепестки ириса и ромашку). Все натурально! Точный способ приготовления таких цветов можно посмотреть на моем YouTube канале «Оля кУховарит». 

Безумно люблю этот Великий Праздник светлой Пасхи! Желаю нам всем доброты и веры, надежды на лучшее, исцеления душевного и конечно любви! Чудесного всем праздника.

Приятного аппетита!

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