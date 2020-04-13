«Папаньки»: знакомство с героем сериала Никитой

Уже через несколько недель на телеканале СТБ выйдет продолжение топового сериала «Папаньки»! Зрители телеканала смогут наблюдать за его событиями с понедельника по четверг в 20:15. А пока что знакомьтесь с героем сериала — Никитой!

Никита — самый замотанный, самый загнанный и измученный отцовством папанька. Он слегка обезбашен, как Егор, и слегка нудноват, как Женя. Поэтому так хорошо вписывается в эту компанию.

Никита — добрый неудачник. У него постоянный внутренний конфликт, связанный со страхами: смогу ли я быть хорошим отцом? Сам он рос без отца, поэтому для него этот момент особенно чувствителен. В связи с этим его воображение периодически рисует утрированно-катастрофические картинки с ним в образе папы. Иногда, глядя на друзей, Никита задумывается: справится ли он с этой ролью — папаньки? Жену любит, но ее капризы периодически достают и выматывают, ведь отказать ей он не может.

До беременности жены Никита безапелляционно был главным в семье, но теперь в силу обстоятельств вынужден где-то смириться, промолчать, идти на компромисс, даже если он в корне не согласен с происходящим. Точно такая же сложная ситуация у него и на работе.

Часть денег на квартиру им дали родители жены, о чем временами при встрече напоминают ему своими приколами. В частности тесть — о несостоятельности зятя как мужика и добытчика.

Поскольку финансов всегда не хватает, Никита периодически придумывает идеи, как заработать быстрые деньги (разовые подработки). Только в конце первого сезона он примерил на себя гордое звание «папанька». У Никиты и Иры родился ребенок в веселой и нестандартно-экстремальной ситуации.

Известно, что Никита работает в банке рядовым сотрудником. Именно через свой банк он когда-то оформлял кредит на квартиру (что было немного дешевле, как для сотрудника). По этой же причине теперь он не может уйти, чтоб не лишиться этих бонусов. Ждет повышения, а потом «держится» за работу, чтобы были деньги на ребенка. Из-за этого выполняет любые поручения своего начальника – пусть иногда и абсолютно бессмысленные. Во втором сезоне наш герой уйдет в декрет, потому что его жена найдет хорошую работу.

А вот Ира, жена Никиты, достаточно капризная, но не только в силу характера, а еще и по неопытности и по принципу «так надо». Кстати, она часто смотрит сериалы и проецирует отношения героев на свою семью.

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