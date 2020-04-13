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Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка: участницы 2 недели проекта «Супермама»

13.04.2020

Сегодня, 13 апреля, в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых мам скрестит свои мечи в борьбе за звание Супермамы. Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка. Кто достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, кто получит наивысшую оценку от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева

супермама

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Интеллектуалка Ирен

Интеллектуалка Ирен считает, что главное в воспитании ‒ образование. Как утверждает эта мама, ее дети в возрасте 3 и 6 лет уже прочитали более 500 книг.  Также ее сыновья очень часто посещают культурные мероприятия и ходят в театр. Успеть все им помогает строгий график и армейская дисциплина. 

супермама

 

Ленивая мама Женя

Ленивая мама Женя не обременяет своих детей дисциплинарными правилами и считает, что главное в воспитании ‒ свобода. Для этой мамы совсем не важно, кто в доме будет выносить мусор и мыть посуду. Главное, чтобы все были счастливы. 

супермама

 

Карьеристка Катя 

Карьеристка Катя имеет два спортзала и при том успевает быть мамой двух прекрасных дочек, младшей из которых всего два месяца. Катя считает, что женщина при желании может успевать все: быть мамой, поддерживать себя в прекрасной физической форме, а также при этом быть бизнесвумен.   

супермама

 

Домохозяйка Оля

Домохозяйка Оля считает материнство своим предназначением и все время проводит с двумя сыновьями и мужем-баскетболистом. По ее мнению, она пожертвовала многим ради своей семьи. 

супермама

 

Кто из участниц достоин звания Супермамы? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ. 

Video: Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка: участницы 2 недели проекта «Супермама»

Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка: участницы 2 недели проекта Супермама. Подробнее о каждой маме читайте в нашем материале

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