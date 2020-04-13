Сегодня, 13 апреля, в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых мам скрестит свои мечи в борьбе за звание Супермамы. Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка. Кто достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, кто получит наивысшую оценку от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

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Интеллектуалка Ирен

Интеллектуалка Ирен считает, что главное в воспитании ‒ образование. Как утверждает эта мама, ее дети в возрасте 3 и 6 лет уже прочитали более 500 книг. Также ее сыновья очень часто посещают культурные мероприятия и ходят в театр. Успеть все им помогает строгий график и армейская дисциплина.

Ленивая мама Женя

Ленивая мама Женя не обременяет своих детей дисциплинарными правилами и считает, что главное в воспитании ‒ свобода. Для этой мамы совсем не важно, кто в доме будет выносить мусор и мыть посуду. Главное, чтобы все были счастливы.

Карьеристка Катя

Карьеристка Катя имеет два спортзала и при том успевает быть мамой двух прекрасных дочек, младшей из которых всего два месяца. Катя считает, что женщина при желании может успевать все: быть мамой, поддерживать себя в прекрасной физической форме, а также при этом быть бизнесвумен.

Домохозяйка Оля

Домохозяйка Оля считает материнство своим предназначением и все время проводит с двумя сыновьями и мужем-баскетболистом. По ее мнению, она пожертвовала многим ради своей семьи.

Кто из участниц достоин звания Супермамы? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ.

Video: Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка: участницы 2 недели проекта «Супермама» Интеллектуалка, ленивая мама, карьеристка и домохозяйка: участницы 2 недели проекта Супермама. Подробнее о каждой маме читайте в нашем материале

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