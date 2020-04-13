Гороскоп на 14 апреля расскажет всем знакам зодиака, чем порадует вторник. На что стоит обратить внимание? Кому пора заняться спортом, а кому — уборкой? Узнайте подробный гороскоп на 14 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.

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Овен

Овны должны постараться сохранить всю энергию, которой обогатились за последние пару недель. Не растрачивайте ее на злость, выяснение отношений и конфликты. Старайтесь не тратить силы на неприятности — они вам еще понадобятся, ведь вскоре вас ждут приятные хлопоты.

Телец

Тельцы успеют все. И в домашних делах, и в рабочих. Сейчас этот земной знак способен на многое, ведь он находится под влиянием положительной энергии. Поэтому сегодня в ваших возможностях пойти на компромисс и примирение. А это к лучшему.

Близнецы

У Близнецов стабилизируется самочувствие. Вы очень подвержены психосоматике, но сегодня сможете максимально прислушаться к своему телу и здоровью. Любой недуг покажется не таким серьезным и страшным, как вы успели себе нарисовать.

Раки

Раки стали пассивными и ленивыми. Совсем не так вы представляли свой карантин. Пора реализовывать то, что запланировали еще месяц назад. Иначе в домашних условиях совсем снизите свой иммунитет.

Львы

Львы страдают от постоянного напряжения. Но судя по всему, вы не задумывались, что именно от вас исходит много негатива и провокаций. Постарайтесь вечером помедитировать, послушать легкую и успокаивающую музыку. Отпустите негатив и поговорите с близкими начистоту.

Девы

Девы мечутся от нерешительности. Не стоит делать поспешные выводы, что у вас что-то не получается. Вероятно, вы просто приложили недостаточно усилий, чтобы получить желаемый результат. У вас еще есть время.

Весы

Вы находитесь в состоянии апатии. Ничего не хочется делать, ни с кем не хочется общаться, и так последние несколько дней. Чтобы восстановить баланс энергии, необходимо найти ее источник. Займитесь собой, своей красотой, телом и мыслями.

Скорпионы

Скорпионам пора остепениться. Слишком много концентрируете внимания на других. Посмотрите на себя и свои проблемы. Перестаньте тратить энергию на выяснение и обсуждение чужих проблем. За этим вы упускаете многое в своей жизни.

Стрельцы

Стрельцам удается быстро справляться с домашними хлопотами. Вы уже подустали от условий, в которых находитесь. Однако сейчас нужно консолидировать все свои усилия и совершить последний рывок в деле, которое откладываете на потом уже очень долго.

Козероги

Козероги не устают искать в себе недостатки и изъяны. На самом деле все из-за постоянного однообразия. Чтобы разгрузить мысли, займитесь рисованием или уборкой в шкафу.

Водолеи

Водолеи, на удивление, остаются в строю и не требуют помощи. У этого знака зодиака еще много сил для пребывания на карантине. Наконец-то они поняли, как использовать время с выгодой для себя. Продолжайте в том же духе.

Рыбы

Рыбы хотят сесть на диету, думая, что карантин — это прекрасная возможность привести свое тело в форму. Однако начните с правильного расписания питания и спорта. Как раз физические упражнения вы ленитесь делать, а они сейчас крайне вам необходимы. Даже больше, чем диета.

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