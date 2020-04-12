В 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 лучшие шефы страны вновь столкнулись в кулинарном поединке. Как всегда, их ждал совершенно новый уровень сложности заданий. Оно и не мудрено, ведь только так можно узнать имя сильнейшего. Чем удивлял 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.

Участники разделились на семь команд. Каждой нужно было приготовить что-то одно: сникерс, баунти, твикс, киндер милк-слайс, птичье молоко, ферреро роше и рафаэлло. На готовку судьи выделили два часа. За это время нужно повторить конфету один в один: вкус, текстура, форма и общий внешний вид. Естественно, рецептов нет ни у кого, мировые корпорации держат их в строжайшем секрете. Худшими блюдами были палочки твикс, птичье молоко и сникерс. Черные фартуки надели сразу шестеро поваров-профессионалов, а вот конфеты от Анатолия Цуперяка и Саши Цвигуна стали лучшими.

Анатолий Цуперяк и Александр Цвигун стали капитанами команд во время второго испытания. Под коробками-загадками две команды ждали идентичные особые календари. Судьи отметили в календаре 12 праздников, которые обозначили красным цветом. Задачей профессионалов было нетрадиционно приготовить блюда, которые характеризуют эти праздники. На приготовление блюд у команд было 1,5 часа времени. По вердикту судей у обеих команд приняли по шесть блюд, поэтому победителя или проигравшего – нет.

Задачей для поваров на битве черных было приготовление блюда высокой кухни из пищевых отходов. Показать участникам высший класс и продемонстрировала свое мастерство вместе с кулинарами в черном Ольга Мартыновская. Чье блюдо оказалось худшим?

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