«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели роковая клятва заберет души всех членов семьи?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Рубина Цибульская расследовали невероятную историю, с которой в редакцию программы обратились жители Запорожской области. Какая сущность атакует семью? И что почувствовали экстрасенсы? Не пропустите!

Недавно в программу обратилась Марина с Запорожской области, семью которой атакует загадочный призрак. Женщина была уверена, что нечисть к ее семье привязала бывшая работодательница ее мужа, которая была в него влюблена. На просьбу откликнулись Рубина Цибульская и Жанна Шулакова. Ясновидящие отвергли версию Марины. Однако мнения экстрасенсов разделились. Рубина Цыбульская считала, что Марину преследует дух человека с зеркальцем в руках.

А Жанна Шулакова утверждала, что все дело в какой-то неизвестной девушке, которая во сне ясновидящей была привязана веревкой к машине. Экстрасенсы рассмотрели несколько версий: покойный муж Марины, которому жена положила в гроб свою расческу; умершая много лет назад сестра, которую убила порча с кладбища; и даже мертвый младенец, тело которого Марина случайно нашла на кладбище. Однако все эти версии оказались ложными.

Вдруг цыганская ясновидящая увидела возле железнодорожных путей духа человека с зеркальцем. Оказалось, что это дух известного маньяка Сергея Ткача, который еще при жизни выбрал Марину себе в жертвы, однако убить не успел. И теперь всюду преследует женщину. Однако всей семье угрожал дух девушки, которая когда-то жила в доме Марины. Жанна Шулакова нашла на чердаке фото, на котором семья хоронила свою маленькую дочь. На обороте экстрасенсы обнаружили надпись «Мы всегда будем с тобой после смерти. Твои мама, папа, брат и сестренка». По мнению ясновидящих, эти слова стали роковой клятвой, после которой души всех членов семьи должны быть вместе на том свете.

Неужели эта клятва заберет жизни всех членов семьи? Смотрите прямо сейчас!

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