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«Следствие ведут экстрасенсы»: чей призрак атакует целую семью на Запорожье?

12.04.2020

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Рубина Цибульская сегодня возьмутся за невероятную историю, с которой в редакцию программы обратились жители Запорожской области. Какая сущность атакует семью? И что почувствуют экстрасенсы? Не пропустите!

В программу обратилась Марина с Запорожской области, семью которой атакует загадочный призрак. Женщина была уверена, что нечисть к ее семье привязала бывшая работодательница ее мужа, которая была в него влюблена. На просьбу откликнулись Рубина Цибульская и Жанна Шулакова. Ясновидящие отвергли версию Марины. Однако мнения экстрасенсов разделились. Рубина Цыбульская считала, что Марину преследует дух мужчины с зеркальцем в руках.

 А Жанна Шулакова утверждала, что все дело в какой-то неизвестной девушке. Она во сне ясновидящей была привязана веревкой к машине. Экстрасенсы рассмотрели несколько версий.

Но какая же версия окажется правильной? Узнайте уже сегодня в новом выпуске программы «Следствие ведут экстрасенсы»!

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