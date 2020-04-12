Поздравления с Вербным воскресеньем: короткие, красивые, в стихах, для смс
Сегодня Вербное воскресенье перед Пасхой 2020. Поздравления с этим праздником обязательно необходимо разослать всем близким и знакомым! Те стихи, которые мы подобрали, обязательно порадуют ваших близких. Ищите в нашем материале короткие смс-поздравления с Вербным воскресеньем. Поздравления в стихах — на любой вкус!
Душа полна тепла и веры,
На сердце радость и покой.
Ты веточку весенней вербы
В ладонях принеси домой.
Сегодня Вербное. Как ярко
Сияет солнышко для нас!
Пусть жизнь всем делаем подарки,
И пусть Господь хранит всех вас!
Пусть тебя сегодня метко
Вербовой отхлещут веткой.
Но не сильно, а любя,
Чтоб Господь хранил тебя!
Вас поздравляю с вербным воскресеньем,
Пусть в жизни все хорошее случится,
И с ветром легким, ласковым, весенним
Удача поскорее возвратится.
Пускай ваш дом всегда счастливым будет,
И ожидает множество гостей,
Пусть окружают преданные люди,
А рядом – море близких и друзей!
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Сегодня день особенный такой –
Отмечен и покоем, и весельем.
Всех христиан, в прекрасный день святой,
Мы поздравляем с вербным воскресеньем!
Пусть букет из желтой вербы
Вам удачу принесет,
Силы сбережет и нервы,
Избавляя от хлопот!
Повсюду слышен колокольный звон,
На ветру листочки вербочки сияют.
Вот и праздник с нами. Вот и он,
От души тебя с ним поздравляю!
Пусть хранит тебя Господь
От ненастий, бед и горя.
Все грехи желаю побороть,
А еще желаю для души покоя.
Украшай вербою дом –
Пусть живет здоровье в нем!
Вербное пусть воскресенье
Дарит все благословенья:
Вера, счастье и покой
Будут навсегда с тобой!
Тебя я с вербным воскресеньем
Спешу поздравить от души,
Желаю от забот спасенье
Найти под вербою в тиши.
Воскресенье вербное
Наступило вновь,
Пусть с цветами первыми
В дом войдет любовь,
Радостью, надеждою,
Полон каждый миг,
И природа свежая,
И сияет лик!
Уж распустились котики,
Надув свои животики,
Пусть воскресенье вербное
Несет добро безмерное,
Здоровье фантастичное
И счастье безграничное!
Воскресенье вербное настало,
Пусть ликует у тебя душа,
Чтоб тепло скорей на сердце стало,
О хорошем думай, не спеша
Познавай ты истины земные,
И пускай Господь тебя хранит,
Чтоб радостным ты был отныне,
Жизнь пускай здоровьем наградит!
Верба в дом — и беды прочь!
Счастье пусть, везение
Светлый праздник принесет.
С Вербным воскресеньем!