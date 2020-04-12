Гороскоп на неделю с 13 по 17 апреля 2020 года расскажет, что пророчат звезды для каждого знака зодиака. На что обратить внимание и чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 13 по 17 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

Практически всю неделю вам будет сложно плыть против течения, противостоять обстоятельствам, которые часто складываются не в вашу пользу. И все же, надо постараться. Начните с ceбя: избавьтесь от иллюзий и стереотипов, которые вас тормозят и мешают строить гармоничные отношения с партнерами.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Неделя у Тельцов предстоит довольно насыщенная. Много общения, знакомства с интересными людьми, новыми деловыми и творческими партнерами. Середина апреля сложится весьма удачно, если не станете зацикливаться на собственных убеждениях: необходимо учитывать и мнение окружающих.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят Близнецов провести ревизию ценностей, обрести новые духовные ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все к лучшему.

Гороскоп на неделю – Раки

Для вас начинается довольно сложный период. Вы ощущаете дефицит энергии, что отражается и на самочувствии, и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние проблемы.

Гороскоп на неделю – Львы

Звезды сулят вам успех! Эта неделя — пора обновления, творческой активности и самореализации. Захочется сбросить балласт, освободиться от всего, что мешает развитию и движению вперед. Это верное решение: вот только не стоит полностью «отрекаться от старого мира»: проанализируйте ситуацию и сделайте правильные выводы.

Гороскоп на неделю – Девы

У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных и перспективных проектах, завести новые деловые связи. Только не стоит совершать необдуманные поступки: прежде чем принять окончательное решение, посоветуйтесь с компетентными людьми. Во второй половине недели покой вам будет только сниться: все меняется со скоростью света, и вам довольно сложно будет адаптироваться к новым обстоятельствам.

Гороскоп на неделю – Весы

Ваша активность и предприимчивость наверняка приведут к отличным результатам. Однако сейчас Весы склонны игнорировать советы и мнение коллег, поэтому рискуют оказаться без поддержки. Во второй половине недели предстоит много работать, хотя порой и вхолостую.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Представители этого знака убеждены, что существует только два мнения: их собственное и неправильное. Неудивительно, что такая позиция отталкивает окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех друзей растеряете. В первой половине недели вам по-прежнему нелегко общаться, работать в команде, что не лучшим образом сказывается и на отношениях в коллективе, и на вашем статусе. Попытайтесь избегать конфликтов.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или начальством. Вам сейчас сложно договариваться, решать деловые вопросы. Первая половина недели окажется довольно суетливой. Поездки, встречи, общение едва принесли бы вам пользу или удовольствие. Но, увы, карантин!

Гороскоп на неделю – Козероги

На этой неделе Козероги будут слишком остро реагировать на любые замечания и даже в нейтральных высказываниях могут заподозрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, перестаньте искать черную кошку в темной комнате, тем более что там ее нет.

Гороскоп на неделю – Водолеи

На этой неделе вероятны напряженные ситуации в семье, особенно в отношениях с женщинами. Могут всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о которых вы давно забыли. Что ж, придется все улаживать именно сейчас. Этот период для вас — время перемен.

Гороскоп на неделю – Рыбы

В данный период Рыбы будут настроены весьма воинственно, а их импульсивные поступки способны привести к конфликтам, травмам и аварийным ситуациям на дорогах. Держите себя в руках, иначе наживете массу неприятностей. Это достаточно активное время, хотя не всегда ваши действия будут приводить к желаемым результатам.

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