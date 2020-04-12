Гороскоп на 13 апреля 2020 года расскажет, что сулят звезды на понедельник. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 13 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Прекратите попытки разгадать чьи-то намерения — это не только невозможно на практике, но еще и верный путь к разочарованию. Вместо этого разберитесь в том, что вам нужно сделать, чтобы события стали развиваться в более понятном направлении, и сделайте конкретные шаги, чтобы положить этому начало.

Тельцы

Ваша сосредоточенность открывает перед вами совершенно новый путь самовыражения, о существовании которого вы и не подозревали. Потрудитесь сегодня как следует!

Близнецы

Сегодня идите своей собственной дорогой. Настало время решить, во что вы верите, и отделить это от того, во что, как вам кажется, вы должны верить, и думать, какие мысли навязывают вам окружающие.

Раки

Уделите внимание близким, вам нужно кого-то выручить из семьи. Ваши превосходные организаторские способности сейчас определенно необходимы, но у ваших друзей, родственников есть масса других талантов, которые могут заставить машину бескорыстия заработать на высоких оборотах именно тогда, когда вам это нужно.

Львы

Вам предстоит в одиночку решить сложные рабочие вопросы, разобраться в неоднозначной ситуации. Если вы будете внимательны, то не допустите ошибок, не совершите поступков, о которых позже придется пожалеть.

Девы

Невзирая на уровень раздражительности, присущий этому дню, вокруг все же будет царить легкая атмосфера таинственности и загадочности. Просто не обращайте внимания на всякие неприятности, и тогда все само встанет на свои места.

Весы

Остальные этого не замечают, но вы знаете, что не удовлетворены своими отношениями. Хотя ваши чувства кажутся весьма постоянными, на самом деле это далеко от правды. Прежде чем пытаться их изменить, попробуйте в них разобраться — это даст вам возможность произвести настоящие изменения с наименьшими потерями.

Скорпионы

В прошлом бывали времена, когда вы надолго застревали только потому, что боялись сдвинуться с места. Не позволяйте подобному повториться. Примите это смелое решение, и Вселенная распахнет перед вами доселе запечатанные двери возможностей.

Стрельцы

В понедельник вам не захочется работать, но нужно будет поднапрячься. Вас ждет целая гора невыполненных заданий. Помните – если долго откладывать на потом, в будущем придется попотеть!

Козероги

Вы делали все, что было в ваших силах, чтобы удержать хрупкий баланс между домом и работой. Но начиная с этого момента вы должны быть готовы, что весы склонятся либо в одну, либо в другую сторону. Это может означать что угодно, начиная с внезапного повышения по работе и заканчивая тем, что ваш партнер будет настаивать на немедленных поисках нового большего гнездышка. Было бы неплохо, если бы вы вздремнули и восстановили силы.

Водолеи

Конечный результат ваших планов и усилий целиком и полностью зависит от вашего отношения к собственным усилиям и того, как вы общаетесь с другими людьми. В конце концов, в чем смысл успеха, если вы отдаляетесь от близких и практически сходите с ума от стресса, пытаясь его добиться? В данный момент эмоции накаляются — учтите это перед тем как решить, каким будет ваш дальнейший план действий.

Рыбы

Экстрасенсы чувствуют, что вы устали от постоянных ссор между домашними. Однако размолвки прекратятся, и вас вот-вот ждет сюрприз!

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