«У каждого своя ложь»: биография Ирины Калашниковой

Совсем недавно на телеканале СТБ стартовал сериал «У каждого своя ложь». Зрители могут наслаждаться просмотром мелодрамы с понедельника по четверг в 20:15. Кроме дюжины талантливых артистов, свою лепту в сериал внесла неподражаемая актриса – Ирина Калашникова! Читайте ее биографию прямо сейчас.

Фото – Театр на Подоле

Артистка Ирина Калашникова родилась 10 декабря 1958 года. Звание Заслуженной артистки Украины получила в 2018 году.

Окончила Киевское государственное высшее музыкальное училище им. Р. М. Глиера по специальности «актриса музыкального театра» (курс В. Козьменко-Делинде). Работала в Одесском драматическом театре им. В. Васылька, потом в Вологодском ТЮЗе, потом снова Киев – Театр эстрады (сейчас Киевский академический драматический Театр на Подоле), Мастерская театрального искусства Сузір’я.

С 2006 преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Ирина Калашникова уже имеет огромный опыт в кино – 74 работы в 74 проектах! Смотрите 75-ю ее работу с понедельника по четверг на телеканале СТБ!

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