«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 4 выпуск от 12.04.2020
11.04.2020
Завтра, 12 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звездные мамы «выживают» на карантине с детьми, а также покажут эксклюзивные фото Павла Зиброва без усов. Детальнее читайте в материале.
В 4 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Как звездные мамы «выживают» на карантине с детьми?
- Как выглядел Павел Зибров без усов?
- Есть ли искренность в отношениях между Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном — или все же Арсен с ней ради того, чтобы пробраться в большой шоубиз?
- Как группа «Go-A» восприняла новость об отмене «Евровидения»?
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