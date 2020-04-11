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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 4 выпуск от 12.04.2020

11.04.2020

Завтра, 12 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звездные мамы «выживают» на карантине с детьми, а также покажут эксклюзивные фото Павла Зиброва без усов. Детальнее читайте в материале. 

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В 4 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете: 

  • Как звездные мамы «выживают» на карантине с детьми?
  • Как выглядел Павел Зибров без усов?
  • Есть ли искренность в отношениях между Тоней Матвиенко и Арсеном Мирзояном —  или все же Арсен с ней ради того, чтобы пробраться в большой шоубиз?
  • Как группа «Go-A» восприняла новость об отмене «Евровидения»?

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