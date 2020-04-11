В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на битве черных аматорам пришлось столкнуться с интересным испытанием. Более того, с участниками готовила Ольга мартыновская. Кто не справился с приготовлением блюда из отходов в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 – узнаете в материале.

В 7 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 никто не покинул!

Впервые после битвы фартуков никто из участников не покинул проект. Более того судьи отметили вкус каждого блюда. Участники не могли поверить в то, что судьи действительно могут оставить всех. Экор Хименес-Браво подытожил:

У каждого из вас были небольшие ошибки и недоработанные моменты в блюдах. Вашим заданием было удивить нас блюдами из отходов. Поэтому мы приняли решение и никто не поедет домой.

Уже в следующую субботу лучше профессионалы страны вновь сойдутся в кулинарном поединке! Не пропустите 8 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 19 апреля в 19:00 на телеканале СТБ!

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