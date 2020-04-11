Гороскоп на 12 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на воскресенье. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 12 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Сегодня перед Овнами может встать непростой выбор, а потому важно правильно расставить приоритеты. Энергии для реализации планов предостаточно, и времени тоже. Действуйте! Воскресенье – самое время для воплощения задуманного!

Тельцы

Звезды сулят Тельцам необычный день. Сегодня нужно быть предельно осторожными и стараться избегать даже самых незначительных травм, ведь они могут повлечь за собой ощутимые последствия.

Близнецы

Близнецам сегодня нужно немного ослабить хватку, иначе, занимаясь сразу несколькими проектами, не сможете закончить даже одного. Будьте спокойны и терпеливы. Отдохните, завтра – понедельник!

Раки

Ракам давно пора перестать витать в мире иллюзий. Мечтать – это, конечно, хорошо, но надо же и делать что-то. Соберитесь и будьте уверены в том, что звезды помогут вам воплотить в реальность все ваши фантазии.

Львы

Львам нужно научиться контролировать свои эмоции. В этот день экстрасенсы рекомендуют вам попробовать что-то новое. Уход от рутины поможет вам вновь ощутить вдохновение.

Девы

Девам в этот день важно серьезно отнестись к своим обещаниям. Дважды подумайте, прежде чем сказать что-либо. Также будьте аккуратны с рационом, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Весы

В воскресенье Весам стоит избегать конфликтов с родными. В этот день вы будете чувствовать себя нестабильно, а потому можете сорваться на близкого человека. Действуйте осторожно и медленно.

Скорпионы

Сегодня Скорпионы могут встретиться с давними знакомыми или обрести нового друга. Звезды сулят вам встречи и незабываемое общение. Возможно, именно теперь данный знак сможет найти свою судьбу.

Стрельцы

Стрельцам в воскресенье звезды советуют держать эмоции при себе. Вечер может быть напряженным, однако не стоит сеять панику, ведь этим можно сделать лишь хуже.

Козероги

12 апреля Козерог почувствует себя хозяином положения. Деньги сами будут идти в руки, а близкие поддержат в трудную минуту. Есть лишь одно исключение: здоровье может стать хуже, поэтому не забывайте про упражнения.

Водолеи

Водолеи сегодня покажут свои лучшие качества и будут противостоять любым неприятностям. Стойкость духа поможет данному знаку раскрыть свой потенциал и достичь небывалых высот. Занимайтесь собой. Выходные созданы именно для этого!

Рыбы

Обаянию Рыб в этот день можно лишь позавидовать. Притягательная сила будет способствовать приятным и выгодным знакомствам, которые помогут в дальнейшем улучшить качество жизни. Но не ленитесь, и наконец-то приберитесь в доме!

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